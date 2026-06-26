Países africanos se solidarizan con Venezuela tras los terremotos

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Nairobi, 26 jun (EFE).- Las autoridades de Uganda, Nigeria y Guinea Ecuatorial expresaron su «pésame» y su «solidaridad» a Venezuela, después de los terremotos que han causado al menos 235 muertos y 4.300 heridos.

«En nombre del Gobierno y del pueblo de Uganda, deseo expresar mi más sincero pésame al Gobierno y al pueblo de Venezuela por la catástrofe natural que han sufrido» y que ha provocado «una pérdida colosal de vidas humanas, numerosas víctimas y daños a propiedades e infraestructuras», afirmó este viernes a través de la red social X el presidente de Uganda, Yoweri Museveni.

«Rezamos para que las operaciones de búsqueda y rescate que se están llevando a cabo logren evitar que el número de víctimas mortales, ya elevado, siga aumentando», añadió.

También envió este viernes un mensaje solidario el vicepresidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Nguema Obiang Mangue, conocido popularmente como Teodorín.

«Expreso mi profunda solidaridad con el pueblo y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, nación hermana y amiga, ante los terremotos que han sacudido el centro (de la costa) del país, causando pérdidas humanas, heridos y daños materiales», afirmó el dirigente, que es hijo también del presidente ecuatoguineano, Teodoro Obiang.

Por su lado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Nigeria expresó su «profundo pésame y su más sincera solidaridad» al país caribeño y se mostró «profundamente entristecido por esta trágica catástrofe natural, que ha traído un inmenso dolor y sufrimiento a innumerables familias y comunidades».

Venezuela continúa las labores de búsqueda y rescate tras los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el pasado miércoles por la noche, que han dejado al menos 235 muertos y más de 4.300 heridos, según el último balance oficial.

Las autoridades venezolanas mantienen además la búsqueda de decenas de desaparecidos, mientras numerosos países han enviado equipos de rescate y ayuda humanitaria para colaborar en la emergencia.

Entre ellos figuran España, México, Estados Unidos, El Salvador y República Dominicana, mientras las Naciones Unidas coordinan el despliegue de equipos internacionales de búsqueda y rescate para asistir a las zonas más afectadas. EFE

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