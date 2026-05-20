Países bálticos rechazan alegaciones rusas sobre paso de drones y denuncian desinformación

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Berlín, 20 may (EFE).- Los Gobiernos de Letonia, Estonia y Lituania rechazaron este miércoles de forma conjunta las alegaciones rusas sobre un supuesto uso de su espacio aéreo por parte de drones ucranianos y denunciaron una campaña de desinformación, mientras se suceden en esa región las alertas por la aparición de dispositivos no tripulados.

El ministro estonio de Exteriores, Margus Tsahkna, afirmó hoy que los conocidos como «ataques en profundidad» con drones por parte de Ucrania contra la retaguardia rusa, están funcionando y colocando a Moscú bajo más presión.

Este es el motivo de las acusaciones, que tienen como objetivo sembrar la división y hacer que los países europeos presionen a Ucrania para detener sus ataques, dijo. «Juegan con el medio occidental a una escalada, pero nadie cree a Rusia», aseguró Tsahkna en una rueda de prensa conjunta en Tallin.

Su homólogo lituano, Kestutis Budrys, apuntó a que los incidentes de los últimos días se deben a «intentos deliberados» de Rusia de desviar los drones ucranianos que la atacan hacia los países bálticos por medio de métodos de guerra electrónica.

«Lanzan acusaciones falsas. Es ridículo, es peligroso y no tiene nada que ver con nuestra posición. Ya hemos dicho que ninguno está dejando su territorio o su espacio aéreo para estas actividades», reiteró.

Según Budrys, esta retórica intensificada por parte de Rusia es un recordatorio de por qué hace falta tener capacidades de disuasión y de por qué conviene a EE. UU. mantener una presencia militar fuerte en Europa.

En un sentido similar se expresaron el secretario parlamentario del Ministerio de Exteriores de Letonia, Artjoms Ursulskis, y la ministra de Exteriores canadiense, Anita Anand, que también estuvo presente en la rueda de prensa, en la que ambos denunciaron la «desinformación» de Moscú.

Este miércoles por la mañana se volvieron a emitir alertas por «amenaza aérea» en parte de Lituania y Letonia, que obligaron a los residentes de las zonas afectadas, entre ellos el presidente y la primera ministra de Lituania, Gitanas Nauseda e Inga Ruginiene, a trasladarse temporalmente a refugios antiaéreos.

El Ejército lituano confirmó más tarde que un dron había penetrado en el espacio aéreo del país, pero que más tarde había desaparecido, sin que se pudiera determinar si había tocado el suelo o si había vuelto a cruzar la frontera.

El martes, un caza F-16 de la OTAN derribó en Estonia un dron ucraniano desviado, mientras que el lunes otro aparato volador cargado de explosivos se estrelló en Lituania.

El Servicio de Espionaje Exterior ruso (SVR) denunció la víspera que Letonia supuestamente ha permitido a Ucrania lanzar drones contra Rusia desde territorio letón, y advirtió de que Moscú responderá con ataques contra las lanzaderas ucranianas y los puestos de mando de la nación europea.

Este mes, el impacto de dos drones ucranianos contra una infraestructura en Rezekne, en el este de Letonia, provocaron una crisis de Gobierno en ese país báltico que culminó en la dimisión del Gobierno de la primera ministra, Evika Silina. EFE

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