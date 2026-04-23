Países Bajos alerta de nivel de amenazas “sin precedentes en 80 años” por Rusia y China

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La Haya, 23 abr (EFE).- Países Bajos se enfrenta a un nivel de amenazas a su seguridad “sin precedentes en 80 años”, con Rusia preparándose para “una confrontación prolongada” con Occidente, el aumento del ciberespionaje chino y la radicalización entre los jóvenes, alertó este jueves el servicio de inteligencia neerlandés, AIVD.

En su informe anual, el organismo señala que el país opera en un “mundo lleno de conflictos e intereses enfrentados”, que es más “inestable e impredecible” que en años anteriores y con efectos a largo plazo aún “inciertos”.

La directora del AIVD, Simone Smit, subrayó que “nunca en los ochenta años de existencia del AIVD y sus predecesores” la seguridad nacional había estado sometida a presiones “simultáneamente desde tantos frentes y durante tanto tiempo”, y advirtió de la creciente presencia de jóvenes en investigaciones por terrorismo, espionaje o su uso por actores estatales.

El informe sitúa el terrorismo yihadista como la principal amenaza terrorista, con especial preocupación por el aumento de seguidores del autodenominado Estado Islámico (EI) entre menores de 24 años, que ya representan un tercio de los casos investigados.

Seis de las 11 personas detenidas en 2025 por riesgo inminente de violencia pertenecían a este grupo de edad.

Además, el AIVD identifica una “doble” vertiente en el extremismo de derecha: una corriente más amplia y no violenta que difunde ideología radical en la sociedad, y otra minoritaria que justifica el uso de la violencia.

Los servicios de inteligencia lograron desarticular el año pasado una “amenaza vinculada a personas -a menudo jóvenes- que acumulaban y fabricaban armas y munición con la probable intención de usarlas”.

También se registraron detenciones relacionadas con el “extremismo antiinstitucional”, con la incautación de armas de fuego, explosivos improvisados (fuegos artificiales de gran potencia y detonadores) y semillas de ricino para la fabricación de la toxina ricina.

Por otro lado, el AIVD advierte de que Rusia se está preparando para una confrontación prolongada con Occidente y ha adoptado una actitud “más agresiva” hacia Europa.

Entre las acciones atribuidas a Moscú hay ciberataques contra cuentas de Signal y WhatsApp de funcionarios y militares neerlandeses, así como operaciones de espionaje como la llevada a cabo por el grupo denominado “Laundry Bear”, responsable del robo de datos de contacto de decenas de miles de empleados de la Policía neerlandesa.

El informe también habla del aumento de la influencia de China, a la que acusa de intentar imponer un “orden mundial alternativo con nuevas estructuras” y de intensificar sus esfuerzos para conseguir tecnología avanzada por medios legales o encubiertos, con campañas de ciberespionaje.

Además, alerta de la actividad de Irán contra críticos del régimen de Teherán, así como del aumento de movimientos contra las instituciones oficiales que difunden teorías de la conspiración sobre una supuesta “élite maliciosa” y protagonizan amenazas contra jueces y periodistas.

El informe concluye que la acumulación de amenazas simultáneas -estatales, terroristas y criminales- configura un entorno de seguridad cada vez más complejo para Europa. EFE

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