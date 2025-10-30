Países Bajos aplaza encargar la búsqueda de gobierno por empate entre progresista y ultra

La Haya, 30 oct (EFE).- Países Bajos pospuso hasta el próximo martes la designación de la persona que iniciará el tanteo para determinar las posibilidades de formar gobierno, debido a que el recuento oficial de las elecciones sigue sin aclarar qué partido, si el liberal progresista D66 o la ultraderecha PVV de Geert Wilders, se ha impuesto en número de votos.

La decisión fue anunciada por el presidente del Parlamento, Martin Bosma (PVV), quien explicó que, aunque para el martes no se habrán contado aún todos los sufragios -incluidos los emitidos por correo y desde el extranjero-, convocará igualmente a los líderes de los partidos para analizar los resultados. En condiciones normales, esto debía haber tenido lugar este viernes.

El propio Wilders, líder y único miembro oficial del PVV, pidió a Bosma esta mañana retrasar el inicio de la fase de exploración, argumentando que “las diferencias son tan pequeñas que es decisivo quién tiene derecho a comenzar las negociaciones”. EFE

