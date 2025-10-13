Países Bajos aplica por primera vez ley de emergencia para intervenir en la china Nexperia

La Haya, 13 oct (EFE).- El Gobierno neerlandés ha aplicado por primera vez una ley de emergencia para intervenir en la empresa de semiconductores Nexperia, con el objetivo de impedir que conocimientos tecnológicos y capacidades clave salgan de Países Bajos y Europa, en una operación inédita que podría acarrear contramedidas desde China, propietaria de la compañía.

La medida se ha tomado en base a la Ley de Disponibilidad de Bienes, vigente desde 1952 pero nunca utilizada, que permite al Ejecutivo neerlandés asegurar la disponibilidad de determinados bienes en situaciones de emergencia y actuar directamente sobre la gobernanza interna de una empresa cuando su actividad se considera estratégica.

Según el Ministerio de Asuntos Económicos, existían “señales recientes y urgentes de graves deficiencias de gestión y actuaciones” dentro de Nexperia, con sede en la ciudad neerlandesa de Nimega, que amenazaban la continuidad de conocimientos tecnológicos esenciales para la industria europea.

La pérdida de estas capacidades, explicó el gabinete en funciones, supondría un “riesgo para la seguridad económica de Países Bajos y de Europa”, lo que ha llevado a la toma de esta medida, adoptada en la práctica a finales de septiembre, aunque no se había anunciado hasta hoy.

La intervención permite al Estado bloquear o revertir decisiones empresariales que puedan dañar los intereses de la compañía, comprometer su futuro como empresa europea o poner en peligro la cadena de valor tecnológica estratégica. El proceso productivo ordinario de Nexperia seguirá con normalidad.

Paralelamente, el Tribunal de Apelación de Ámsterdam destituyó a Zhang Xuezheng, director chino de Nexperia y figura central de la compañía, tras una suspensión previa.

La decisión, recogida en documentos de Wingtech (el conglomerado chino propietario de Nexperia desde 2019), se produjo la semana pasada, según publica este lunes la televisión pública NOS, que asegura que la intervención ha tenido una fuerte reacción en medios y redes sociales de China, donde ha sido calificada de “robo a plena luz del día”.

El Ministerio explicó que se trata de una medida de último recurso, y subrayó además que esta acción se dirige exclusivamente a Nexperia y no afecta a otras empresas, sectores ni países. La compañía puede recurrir la decisión ante los tribunales.

La intervención marca un precedente en la política industrial neerlandesa, al activar por primera vez una ley concebida en la posguerra para garantizar el acceso a bienes esenciales en situaciones de crisis.

Se espera que China adopte algunas contramedidas, también en nombre de la seguridad nacional, dado que en los últimos años ha ampliado su lista de instrumentos comerciales para responder a acciones extranjeras.

La semana pasada, el Gobierno chino ya impuso controles de exportación sobre baterías de litio, materiales superduros (como el polvo de diamante sintético) y tierras raras, en respuesta a restricciones estadounidenses.

Nexperia fabrica chips usados en teléfonos móviles, automóviles y paneles solares, entre otros, y es un proveedor clave para la industria europea. Su adquisición por parte de Wingtech en 2019 ya había despertado inquietud, en medio de la creciente vigilancia sobre la dependencia tecnológica respecto a China. EFE

