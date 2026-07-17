Países Bajos apoyará destitución de Karim Khan como fiscal de Corte Penal Internacional

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La Haya, 17 jul (EFE).- El Gobierno neerlandés apoyará la destitución del fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, durante la sesión extraordinaria que celebrarán los países miembros el 24 de julio en Nueva York, tras una investigación disciplinaria por presunta «conducta sexual indebida» con una empleada de su oficina.

En una carta enviada al Parlamento neerlandés, el ministro de Exteriores, Tom Berendsen, comunicó la decisión de que Países Bajos apoyará el cese de Khan durante la Asamblea de Estados Partes del Estatuto de Roma -tratado de la CPI-, en la que se deberá decidir, mediante votación secreta y por mayoría absoluta, si el fiscal debe ser destituido.

El Gobierno recuerda que la Mesa de la Asamblea, integrada por 21 de los 125 Estados Partes, acordó el 8 de junio recomendar la destitución del fiscal y suspenderlo de forma inmediata mientras se resuelve el procedimiento.

La decisión se basó en una investigación realizada por la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de Naciones Unidas (OIOS), el dictamen de un panel independiente de tres jueces externos y las alegaciones presentadas por las partes, todos documentos confidenciales.

La investigación se abrió en noviembre de 2024 tras denuncias de presunta conducta inapropiada, incluidas acusaciones de naturaleza sexual, ocurridas entre marzo de 2023 y abril de 2024.

Desde mayo del año pasado, Khan permanece apartado de sus funciones con un permiso administrativo y la Fiscalía está dirigida de forma interina por sus dos fiscales adjuntos.

En su carta, el Gobierno insiste en que el Estatuto exige que el fiscal sea una persona de «alta integridad moral» y recuerda que la Corte mantiene una política de «tolerancia cero» frente a la discriminación, el acoso -incluido el sexual- y el abuso de poder.

Además, considera que, por tratarse de uno de los principales cargos de la Corte, cualquier conducta indebida «causa casi inevitablemente un perjuicio a la reputación del Tribunal», y subraya que los responsables de sus órganos tienen la obligación de dar ejemplo y garantizar un entorno de trabajo seguro.

Por ello, no ve razones para no seguir la recomendación de la Mesa y anuncia que la delegación neerlandesa actuará en consecuencia en Nueva York, aunque matiza que tendrá en cuenta cualquier novedad que pudiera producirse antes o durante la reunión.

El Gobierno asegura que, aunque las posiciones entre los países aún siguen evolucionando, la mayoría parece alinearse con la recomendación de destituir a Khan.

En la misma carta, el Ejecutivo también muestra «preocupación» por el endurecimiento del tono de los mensajes procedentes de Estados Unidos contra la CPI, pero señala que esto no es nuevo y asegura que seguirá apostando por el diálogo con Washington.

Como país anfitrión de la Corte, Países Bajos reitera también su respaldo a la institución y a su personal, y recuerda que durante el último año ha trabajado discretamente para mitigar las consecuencias de las sanciones estadounidenses contra funcionarios del tribunal. EFE

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