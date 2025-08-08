Países Bajos cancela entregas navales a Israel por el“riesgo de uso” contra Gaza

La Haya, 8 ago (EFE).- El Gobierno neerlandés ha retirado tres licencias que ya había concedido para la exportación de piezas de barcos militares a Israel por el “riesgo de uso final no deseado” en los bombardeos israelíes en Gaza, y “debido al empeoramiento de la situación” en la Franja, donde la crisis humanitaria se ha visto aún más agravada por el hambre y la desnutrición.

Según aseguró hoy el ministro neerlandés de Exteriores, Caspar Veldkamp, el gabinete en funciones ha tomado la decisión de reevaluar y revocar las licencias, lo que ha calificado de medida “única”, debido al “empeoramiento de la situación en la Franja de Gaza” y “al riesgo de un uso final no deseado”.

En respuesta a preguntas del canal público NOS, el ministerio señaló que, desde el 7 de octubre de 2023, ha concedido ocho licencias de exportación para material militar con destino final en Israel. Además de las tres licencias ahora revocadas, se incluyen permisos para piezas del sistema antiaéreo israelí Cúpula de Hierro (Iron Dome).

En una carta al Parlamento la semana pasada, el Gobierno neerlandés aseguró haber rechazado, desde octubre de 2023, unas 11 solicitudes de permisos para exportar material militar y bienes de doble uso, y aseguró que, en la situación actual, es “prácticamente imposible conceder licencias para exportar armas que puedan ser usadas por el Ejército israelí” en Gaza o Cisjordania.

Sin embargo, diez organizaciones palestinas y neerlandesas cuestionan que el ministerio verifique correctamente cómo y dónde se utilizarán las armas o sus componentes, por lo que interpusieron una demanda para que el Gobierno deje de conceder licencias de exportación de armamento a Israel, un caso que se espera que resuelvan los tribunales después de verano.

“Para conceder estas licencias hay que cumplir varios tratados, entre ellos la Convención sobre el Genocidio y el Tratado sobre el Comercio de Armas, que establecen que se debe impedir que estas armas se utilicen para cometer genocidio o violaciones de derechos humanos”, señaló a NOS la abogada de estas organizaciones, Minke Gommers.

Países Bajos ya tiene una prohibición de exportar directamente componentes de F-35 a Israel por una orden judicial debido al posible uso de estos bienes en violaciones de derechos humanos en Gaza.

Mientras aumentan las presiones para abogar por una prohibición europea de importar armamento desde Israel, el Gobierno neerlandés no tiene intención de dar este paso porque, argumentó, “la modernización de las fuerzas armadas neerlandesas es tan urgente que el Ministerio de Defensa seguirá adquiriendo armamento, también de Israel”, declaró Veldkamp.

Por otro lado, en un debate parlamentario ayer que obligó a interrumpir el receso dada la urgencia de la situación en Gaza, Veldkamp aseguró que el gabinete, en última instancia, aspira a un Estado palestino, pero que no considera que sea el momento de reconocerlo.

Además, subrayó que Países Bajos presiona en Europa para suspender el tratado comercial con Israel, para ejercer más presión a nivel europeo sobre Benjamín Netanyahu, quien está en busca y captura por la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes graves como el uso del hambre como arma contra la población civil en Gaza. EFE

