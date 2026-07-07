Países Bajos capta 34 científicos de élite, la mayoría de EE.UU.

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La Haya, 7 jul (EFE).- Países Bajos incorporará a 34 investigadores extranjeros de primer nivel, la mayoría procedentes de Estados Unidos, gracias a una iniciativa dotada con 50 millones de euros para ofrecer un destino a investigadores que desarrollan su trabajo en países donde la libertad académica se encuentra bajo presión, y reforzar así la ciencia europea.

El programa, conocido como Fondo Tulipán y creado en 2025 por el Ministerio neerlandés de Educación, Cultura y Ciencia y la Organización Neerlandesa para la Investigación Científica (NWO), ha aprobado ya las primeras candidaturas presentadas por universidades, centros médicos universitarios y otras instituciones de investigación.

De los 34 científicos seleccionados, 29 trabajan actualmente en Estados Unidos o proceden de ese país, incluidos investigadores vinculados a universidades de prestigio como Harvard, Stanford, Columbia y Yale, así como a organismos federales de investigación como el Instituto Nacional del Cáncer.

Los demás desarrollan su investigación en Israel, Turquía, el Reino Unido y Singapur.

Aunque el fondo está abierto a todos los investigadores que trabajan fuera de la Unión Europea, el Espacio Económico Europeo y Suiza, el Gobierno neerlandés reconoció que la iniciativa ha despertado un especial interés entre científicos establecidos en Estados Unidos, atraídos por un entorno académico que consideran más favorable.

El interés coincide con los cambios introducidos en la política científica estadounidense bajo la Administración de Donald Trump, marcada por recortes de financiación y una reducción del peso del asesoramiento científico en políticas públicas, lo que ha provocado la desaparición de programas de investigación y la pérdida de empleo para numerosos científicos.

La ministra neerlandesa de Educación, Cultura y Ciencia, Rianne Letschert, aseguró que la llegada de estos investigadores tendrá un «impacto real» para el país.

«Cada científico de primer nivel que se incorpora significa acceso a nuevos conocimientos, redes internacionales y nuevas perspectivas para los investigadores que ya trabajan en nuestro país (…) Así fortalecemos nuestra ciencia y reducimos nuestra dependencia de otros países», dijo.

Los investigadores trabajarán en áreas consideradas estratégicas para Países Bajos, como inteligencia artificial, tecnología cuántica, vacunas, energía nuclear, cáncer, alzhéimer, salud mental, órganos artificiales, cambio climático, producción de alimentos, astrofísica y democracia.

Según el Ejecutivo neerlandés, la incorporación de estos especialistas permitirá reforzar capacidades consideradas esenciales para afrontar retos como futuras pandemias o la transición energética, además de mejorar la competitividad científica tanto de Países Bajos como de Europa.

Cada institución podrá recibir hasta un millón de euros por investigador durante un periodo de cinco años, con financiación destinada tanto a investigación básica como aplicada o de carácter práctico.

Está previsto que en 2027 se apruebe una nueva ronda de incorporaciones con cargo al presupuesto ya disponible.

El presidente de la NWO, Marcel Levi, subrayó que el programa permitirá «mantener y reforzar» la posición científica de Países Bajos y, al mismo tiempo, ofrecer «un lugar de trabajo más seguro» a investigadores que afrontan presiones en sus países de residencia. EFE

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