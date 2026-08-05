Países Bajos cierra esclusas de Róterdam por sequía para proteger reservas de agua dulce

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La Haya, 5 ago (EFE).- Las autoridades neerlandesas cerraron este miércoles las esclusas del río Nuevo Mosa, en la región de Róterdam, ante la persistente sequía y el rápido descenso de las reservas de agua dulce, una medida inédita que afecta a la navegación comercial y recreativa, y prohíbe la extracción de agua superficial en buena parte del oeste del país.

La decisión, adoptada por la Autoridad del Agua de Delfland, obliga a mantener cerradas las esclusas tanto para la navegación comercial como para la recreativa con el objetivo de retener el agua dulce en la región y frenar la intrusión de agua salada procedente del mar, mientras que la extracción de agua superficial afecta a ayuntamientos, empresas, clubes deportivos y residentes.

«Por la persistente sequía, intervenir es ahora inevitable», señaló el organismo, que calificó la situación de «excepcional» y advirtió de que las reservas de agua dulce están disminuyendo rápidamente.

Las restricciones afectan a 14 municipios, entre ellos Róterdam, La Haya, Delft, Schiedam y Vlaardingen, y según explicó al canal público NOS la portavoz del organismo, Nieske Dijkshoorn, «es la primera vez que se anuncia una medida de este tipo».

«El caudal del Rin está descendiendo de forma drástica y eso hace que el agua salada penetre cada vez más en nuestra zona», añadió.

Las autoridades pretenden mantener elevados los niveles de agua para evitar daños en los diques, cuya estabilidad puede verse comprometida si el terreno se seca y aparecen grietas, así como proteger espacios naturales especialmente sensibles a la salinización.

La navegación también ha quedado suspendida temporalmente en el canal entre Leiden y Haarlem, para preservar el agua dulce destinada, entre otros usos, al cultivo de bulbos florales.

Además, la prohibición de extracción de agua superficial en toda la región de Delfland afecta a agricultores, empresas hortícolas, ayuntamientos, instalaciones deportivas y particulares que utilizan agua de canales y acequias para el riego.

La situación también afecta de forma creciente al transporte fluvial, uno de los pilares logísticos de la economía neerlandesa, puesto que el cierre previo de esta y otras esclusas impide el paso por canales utilizados para transportar materiales como arena, hormigón y metales.

La navegación interior transportó 333 millones de toneladas de mercancías en 2025 y sostiene unos 22.000 empleos en el país, aunque el impacto económico real es mayor por la dependencia de numerosos sectores industriales del transporte por agua.

Empresas de materiales de construcción, alimentación animal e industria química ya están viendo limitada su actividad porque los buques navegan con menos carga debido al bajo nivel del agua.

Rijkswaterstaat, la agencia nacional de gestión del agua, advirtió de que el caudal del Rin sigue en niveles históricamente bajos y que las previsiones apuntan a que durante las próximas dos semanas seguirá por debajo del nivel necesario para garantizar una distribución normal del agua en el país. EFE

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