Países Bajos espera que cumbre de la OTAN logre resultados de «ambiciones históricas»

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Ankara, 7 jul (EFE).- El primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten, espera que la cumbre de la OTAN que se celebra este martes y el miércoles en Ankara dé lugar a unos resultados de «ambiciones históricas», y considera que los acuerdos que se van a firmar ayudarán a construir una Europa con un «papel más sólido» dentro de la Alianza.

«El año pasado se acordó en La Haya que, como Europa, asumiremos mayor responsabilidad por nuestra propia defensa y seguridad. Este año convertimos esas ambiciones históricas en resultados concretos», dijo este martes a través de las redes sociales.

En ese contexto, opinó que Países Bajos es un «buen ejemplo» porque está invirtiendo «considerablemente más en material de defensa y personal», a la vez que apostando por «las técnicas más avanzadas».

Durante esta cumbre, adelantó, Países Bajos firmará «varios acuerdos con países y empresas para fortalecer la capacidad de defensa europea».

De esa manera, añadió Jetten, se construye «una Europa más sólida dentro de la OTAN con una distribución equitativa de las tareas. Y fortalecemos nuestra alianza con todos los 32 Estados miembros más que nunca». EFE

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