Países Bajos estudia acoger de forma excepcional a niños gazatíes en situación crítica

3 minutos

La Haya, 2 oct (EFE).- El Gobierno neerlandés estudia acoger temporalmente en Países Bajos a un “número muy reducido” de niños gazatíes en “peligro inmediato de muerte” que no puedan recibir atención médica especializada en la región, informó este jueves el Ejecutivo en una carta remitida al Parlamento.

La medida, que se plantea como “excepcional” y solo aplicable a casos graves, responde a la falta de capacidad en países vecinos como Egipto y Jordania para asumir casos más complejos, según explicó el gabinete, que hasta ahora había rechazado de forma rotunda la evacuación de niños gazatíes con necesidades médicas, a pesar de la insistencia de parte del Parlamento.

En la misiva, el gabinete explica que la saturación del sistema sanitario hace que los niños que necesitan cuidados especializados dependan casi exclusivamente de evacuaciones médicas al extranjero. Jordania, por razones financieras y de capacidad, ha optado por no admitir por ahora casos que requieren múltiples operaciones o tratamientos prolongados, mientras que Egipto sufre escasez de recursos.

La eventual acogida en Países Bajos se haría bajo estrictas condiciones, con asesoramiento de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y teniendo en cuenta la disponibilidad hospitalaria nacional, los requisitos de seguridad, el número limitado de acompañantes autorizados a viajar con el menor y el impacto social de separarlos de sus familias.

En línea con su posición de los últimos meses, el Gobierno neerlandés insistió en que la prioridad sigue siendo reforzar la capacidad sanitaria en la propia región, pero reconoció que los casos más complejos exigen un esfuerzo adicional.

Países Bajos ha destinado una contribución adicional de 25 millones de euros para aliviar esta crisis, financiando tratamientos médicos y refuerzo de hospitales en Gaza, Egipto y Jordania. Parte de esos fondos se canaliza a través de socios humanitarios como la OMS, UNICEF, Save the Children, la Cruz Roja y la Dutch Relief Alliance.

Según los datos más recientes de la OMS, más de 15.600 pacientes gazatíes, incluidos 3.800 niños, están registrados en lista de espera para una evacuación médica, aunque el número real sería entre tres y cuatro veces mayor por las barreras de acceso y los registros incompletos.

Desde octubre de 2023, apenas 7.802 pacientes pudieron salir de Gaza a otros países para recibir tratamiento, la mayoría en Egipto, Emiratos y Catar, según la carta del Gobierno neerlandés.

A mediados del pasado mes el Parlamento neerlandés rechazó por un solo voto una moción que pedía evacuar a Países Bajos a niños gravemente enfermos de Gaza, pese a la presión de grupos humanitarios y de la oposición. La propuesta obtuvo 74 votos a favor y 75 en contra, reflejo de la fuerte división política sobre el papel de Países Bajos en la crisis humanitaria en la Franja. EFE

