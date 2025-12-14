Países Bajos gana ante Argentina su sexta corona en el Mundial junior de hockey en Chile

3 minutos

Santiago de Chile, 13 dic (EFE).- La selección femenina de Países Bajos se proclamó este sábado campeona del Mundial junior de hockey césped ante la de Argentina, tras ganar por 2-1 en la final y alcanzar su sexto título del certamen de la Federación Internacional de Hockey disputado en Chile.

Las neerlandesas máximas dominadoras de esta categoría consiguieron su tercera corona consecutiva, tras haber conquistado el trofeo en 1997, 2009, 2013, 2021, 2023 y 2025.

Las argentinas, con dos títulos en 1993 y 2016, disputaron su quinta final en esta undécima edición de la competición, que se jugó por cuarta ocasión en Santiago y contó por primera vez con la participación de 24 países.

El podio terminó con la selección de Bélgica en el tercer lugar al vencer previamente a China por 5-1, también en el estadio Nacional “Claudia Schüler” de la capital chilena.

Tras un primer cuarto parejo, el equipo de Kai de Jager cerró el primer tiempo con dos goles convertidos por Ivy Tellier y Guusje Moes, en las fracciones 25 y 27, que establecieron una ventaja suficiente ante el posterior descuento de Lara Casas en el 38 del tercer periodo.

Las Leoncitas argentinas intentaron cobrar revancha de la última final de este campeonato que enfrentó ambos equipos en 2023, pero les costó derribar la solidez defensiva de sus rivales que, sin embargo, no pudieron golear como venían haciendo.

Procuraron igualar el marcador para repetir el 2-2 de la final entre ambas de hace dos años, que terminó con el triunfo en los penales australianos (4-1) de las europeas.

Los dos tantos holandeses llegaron consecutivos, en una ofensiva de las naranjas que concretó el primer tanto con un córner corto, de jugada, de Tellier y el segundo con una bocha dividida en el área que desvió Moes.

Las albicelestes dirigidas por Juan López reaccionaron con el gol de arrastrada de Casas comenzando el segundo tiempo, que les dio el impulso necesario para pelear el marcador hasta el cierre.

Países Bajos terminó confirmando su jerarquía tras acceder a la definición al superar a Bélgica en los penales, luego de haber dominado desde la fase de grupos goleando a las anfitrionas Chile, Japón, Malasia y a Inglaterra en cuartos de final.

Las jugadoras holandesas dominaron la tabla de goleadoras del Mundial con ocho tantos liderada por Noor van den Nieuwenhof, que también fue la mejor jugadora del torneo, Iris de Kemp y la excepción de China Lihang Wang.

Las Leoncitas terminaron subcampeonas en un camino que incluyó la victoria ante China por 3-0 en semifinales, una fase de grupos fuerte siendo segundas con goleadas ante Zimbabue, Gales y un empate ante las belgas, además de un triunfo en cuartos frente a Alemania. EFE

mjr/jm/laa