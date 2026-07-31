Países Bajos insta a España a «hacer lo necesario» para proteger frontera de UE en Ceuta

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La Haya, 31 jul (EFE).- El ministro neerlandés de Exteriores, Tom Berendsen, aseguró este viernes que «confía» en que España hará «lo necesario» para proteger la frontera exterior de la Unión Europea (UE) en Ceuta, al tiempo que instó también a Marruecos a adoptar «las medidas oportunas» ante la situación, que calificó de «preocupante».

«Confiamos en que España haga lo necesario para proteger las fronteras exteriores de la UE y en que Marruecos también dé los pasos necesarios», señaló Berendsen en una breve reacción a la crisis migratoria en la ciudad norteafricana española de Ceuta.

El jefe de la diplomacia neerlandesa explicó que hoy habló con sus homólogos español y marroquí para abordar la situación, aunque no dio más detalles sobre el contenido de esas conversaciones, y celebró que la Comisión Europea haya ofrecido apoyo a España. EFE

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