Países Bajos multa a Morgan Stanley con 101 millones por evasión de impuesto de dividendos

2 minutos

La Haya, 27 nov (EFE).- La Fiscalía neerlandesa impuso este jueves una multa de 101 millones de euros a dos sociedades del banco de inversión Morgan Stanley en Londres y Ámsterdam por evasión del impuesto sobre dividendos, una sanción que se acerca al máximo legal y que pone fin a casi quince años de investigaciones fiscales y penales sobre las operaciones del banco en Países Bajos.

La sanción recae sobre Morgan Stanley Derivative Products Netherlands (MSDPN) y Morgan Stanley & Co International Plc (MSIP), a las que la Fiscalía acusa de haber diseñado una estructura destinada a permitir que entidades sin derecho a compensación fiscal obtuvieran indebidamente el beneficio de parte del impuesto sobre dividendos retenido en Países Bajos.

Según la Fiscalía, la trama se remonta a 2006, cuando el banco creó la filial MSDPN con el objetivo de adquirir acciones neerlandesas únicamente en los días clave del reparto de dividendos y “prestándolas a otras partes en los períodos intermedios”.

Entre 2007 y 2012, la sociedad recibió 830 millones de euros en dividendos, sobre los que se retuvieron 124 millones que Morgan Stanley compensó posteriormente en sus declaraciones del impuesto de sociedades entre 2009 y 2013.

La Fiscalía concluyó que la entidad “no tenía derecho legal a realizar esa compensación”: alrededor del 90 % del beneficio “fluía automáticamente al extranjero” a través de MSIP hacia otras instituciones financieras que, según la investigación, tampoco podían acogerse a la devolución.

Para los fiscales, el banco presentó “de manera deliberada declaraciones fiscales incorrectas” y participó en una estructura destinada a “evadir impuestos sobre dividendos”.

La Agencia Tributaria neerlandesa detectó los movimientos en 2010 e inició un largo proceso de solicitud de explicaciones y de inspección, seguido por una investigación penal de la Policía fiscal.

La Fiscalía anunció su intención de llevar este año a Morgan Stanley ante los tribunales, pero el banco aceptó finalmente, poco antes del inicio del juicio, las multas administrativas por un total de 101 millones de euros, que “cierran el caso respecto a las dos sociedades” y “deja establecida la culpabilidad de la entidad respecto a las conductas ilícitas”.

La sanción se suma al pago del impuesto adeudado, que el banco ingresó a finales de 2024 con los intereses correspondientes.

La Fiscalía defendió que la multa es “proporcionada”, ya que una eventual condena judicial solo habría permitido imponer otra sanción económica. EFE

