Países Bajos multa con 1,1 millones a Fortnite por manipular a menores para gastar dinero

La Haya, 14 ene (EFE).- Países Bajos impuso este martes dos multas por más de 1,1 millones de euros contra la desarrolladora de Fortnite por prácticas comerciales desleales, al considerar que la publicidad dentro del videojuego manipulaba a los menores para realizar compras y que el diseño de la tienda creaba una “escasez artificial” que empujaba a decidir bajo presión de tiempo.

Un tribunal de Róterdam respaldó este miércoles a la Autoridad Neerlandesa para Consumidores y Mercados (ACM) para imponer dos multas a Epic Games, creador del juego, por un total de 1.125.000 euros, además de una orden vinculante para modificar la Tienda de Objetos y reducir la presión sobre los jugadores menores de edad a gastar dinero en Fortnite.

Según el tribunal, mensajes y botones con llamadas directas como “consíguelo ahora” o “hazte con ello”, junto con un diseño que destaca la opción de compra y relega las opciones para salir de la tienda, constituyen una incitación directa a comprar dirigida a niños bajo la norma neerlandesa que prohíbe de forma expresa este tipo de prácticas. EFE

