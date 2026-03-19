Países Bajos pide centrarse en una «desescalada» en Irán y descarta intervenir en Ormuz

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Bruselas, 19 mar (EFE).- El primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten, declaró este jueves que la Unión Europea (UE) debe centrarse en la «desescalada» del conflicto en Oriente Medio y descartó participar «por el momento» en una misión en el estrecho de Ormuz que evite un bloqueo del gas y petróleo.

«Por el momento, no hay indicios claros de que exista una propuesta adecuada para una misión, y la situación es demasiado inestable como para iniciar una misión en el estrecho de Ormuz. Por lo tanto, debemos centrarnos en la desescalada del conflicto y luego considerar medidas adicionales que Europa pueda tomar», dijo Jetten a su llegada al Consejo Europeo que se celebra este jueves en Bruselas.

En su primera participación en una cumbre europea en Bruselas, el nuevo jefe del Ejecutivo neerlandés subrayó que el conflicto ha sido «iniciado por Estados Unidos e Israel contra Irán por razones que comprendo, ya que el régimen iraní es brutal, no solo con su propio pueblo, sino también con la región en general», y añadió que la UE no participa en él.

Centrarse en el impacto económico

Descartada una intervención militar, Jetten subrayó que su intención es colaborar «con Francia y el resto de socios europeos» para mitigar los impactos económicos de la guerra en Oriente Medio.

«Debemos analizar cómo podemos proteger a nuestros consumidores y empresas de los grandes impactos de esta guerra», dijo.

Este jueves, el precio del gas natural para entrega a un mes en el mercado TTF de Países Bajos, de referencia en Europa, se disparó casi un 30 %, hasta superar los 70 euros por megavatio hora (MWh), tras los ataques a instalaciones gasistas en Oriente Medio.

Para contener el alza, pidió centrar los esfuerzos en mantener aquellas políticas que hacen al continente «más verde y fuerte a largo plazo», como el sistema de comercio de derechos de emisión (ETS), «que fue crucial para acelerar la transición en Europa».

«Sin el sistema ETS, ahora estaríamos importando miles de millones de combustibles fósiles de fuera de Europa», señaló.

Sobre el préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania, el primer ministro neerlandés aseguró «todo el apoyo» de Países Bajos «para ganar esta guerra contra la agresión rusa».

«El préstamo es crucial para que Ucrania pueda prepararse para el próximo invierno. Se han tomado decisiones a nivel europeo, así que espero que todos las respeten», concluyó. EFE

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