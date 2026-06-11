Países Bajos pide endurecer las sanciones de la UE contra la flota fantasma de Rusia

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La Haya, 11 jun (EFE).- El ministro neerlandés de Exteriores, Tom Berendsen, llamó este jueves a endurecer las sanciones europeas contra Rusia y aumentar la presión sobre la «flota fantasma», la red de petroleros usados por Moscú para exportar crudo y esquivar restricciones, al denunciar que es una amenaza para Ucrania y la seguridad europea.

Durante una reunión de expertos del NB8++, que reúne a los países nórdicos y bálticos junto con otros socios europeos para coordinar posiciones en seguridad y política exterior, el ministro advirtió de que Europa «no puede permitir que la libertad de navegación en los mares del mundo sea utilizada de forma abusiva por embarcaciones de la flota fantasma».

En un discurso en Ámsterdam, el ministro aseguró que los cerca de 1.100 petroleros que integran esta red «refuerzan significativamente la capacidad de Rusia para continuar su guerra en Ucrania» y recordó que, según estimaciones del Centro Finlandés de Investigación sobre Energía y Aire Limpio (CREA), generan unos 73.000 millones de euros anuales para el Kremlin.

«Esto es muy problemático para Ucrania, pero también para todos nosotros, porque mientras Ucrania no esté segura, nosotros tampoco lo estaremos», afirmó.

Berendsen explicó que la invasión rusa de Ucrania en 2022 demostró que, «en ausencia de una fuerza de contención eficaz, Moscú se siente libre para continuar su agresión» y subrayó que las sanciones económicas se han convertido en un herramienta básica de la respuesta europea.

«Cuanto más tiempo y de manera más consistente se apliquen las sanciones, mayor será su impacto estructural sobre la capacidad de Rusia para sostener su guerra», señaló.

El ministro defendió tres prioridades para los próximos meses, siendo la primera ampliar la lista de buques sancionados por la UE, incluidas las embarcaciones vinculadas al magnate petrolero iraní Hosein Shamjaní.

El padre de Hosein era Alí Shamjaní, quien fue asesor del anterior líder supremo iraní Alí Jamenei, ambos muertos el 28 de febrero, el primer día de los ataques de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní que desencadenaron la actual guerra en Oriente Medio.

Según Berendsen, existen «vínculos claros entre las flotas fantasma rusa e iraní», una conexión que, aseguró, quedó demostrada en marzo con la inspección por Bélgica del buque Ethera.

La segunda prioridad se centra en imponer sanciones a todo el «ecosistema» que permite operar a la flota, incluidos grandes productores rusos de petróleo como Rosneft y Lukoil, así como aseguradoras e intermediarios financieros.

Por último, insta a reducir el tamaño de la propia red de petroleros: «Debemos actuar para impedir que los buques naveguen bajo banderas falsas» y garantizar la seguridad marítima.

En este sentido, consideró que el próximo paquete de sanciones de la UE ofrece «buenas oportunidades» para avanzar en esos objetivos.

La Comisión Europea (CE) ya presentó el martes el vigesimoprimer paquete de sanciones, que incluye nuevas medidas de presión en “la energía, el sector financiero y de criptomonedas y el comercio» y prometió que la UE seguirá sancionando a la flota fantasma e incluirá 30 buques más en la lista, además de los 632 ya sancionados.

La presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, señaló que, por primera vez, se apuntará a los buques que prestan apoyo a la flota paralela y se atacará a las infraestructuras críticas como puertos, aeropuertos o refinerías que se dedican al comercio o procesamiento de petróleo ruso.

Berendsen también señaló que la reapertura de las rutas marítimas en el estrecho de Ormuz ayudaría a reducir los precios de la energía y, con ello, los ingresos que Rusia obtiene para financiar la guerra. EFE

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