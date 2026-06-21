Países Bajos presenta disculpas oficiales a la comunidad moluqueña por décadas de abandono

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El primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten, presentó este domingo una disculpa oficial del Estado a los miembros de la comunidad moluqueña por las décadas de maltrato que sufrieron por parte de las autoridades neerlandesas tras la independencia de Indonesia.

Muchos moluqueños, procedentes de las denominadas «Islas de las Especias» (en el este de Indonesia), lucharon en el ejército colonial neerlandés durante la guerra de independencia que siguió a la Segunda Guerra Mundial.

Tras el reconocimiento de la independencia de Indonesia, en 1949, unos 12.500 moluqueños fueron trasladados a Países Bajos en una operación organizada por el gobierno neerlandés para protegerlos de posibles represalias.

Se esperaba que su estancia fuera breve, antes de regresar a una patria independiente, como parte de las negociaciones de la época entre el gobierno neerlandés e Indonesia.

Sin embargo, las autoridades incumplieron su promesa de repatriarlos y los alojaron en condiciones deplorables, y apenas se esforzaron en encontrarles trabajo o integrarlos en la sociedad neerlandesa.

Al inaugurar un monumento para conmemorar ese oscuro período de la historia neerlandesa, Jetten, visiblemente emocionado, se dirigió a cientos de moluqueños reunidos en Róterdam y admitió que ya era «más que hora» de pedir disculpas.

«Por la acogida y la vivienda insuficientes. Por haber sido invisibles y abandonados. Por el anhelo incumplido de regresar al hogar. Y por el duelo y el dolor en tantas familias. Por todo esto, hoy presento mis disculpas en nombre del gobierno neerlandés», declaró el primer ministro.

El monumento, llamado Ulu Kora, fue inaugurado en el muelle Lloyd (Lloydkade) de Róterdam, el lugar donde atracaron los primeros barcos que transportaban moluqueños al puerto neerlandés.

«Soy consciente de que la injusticia no puede desaparecer de golpe con unas disculpas. No podemos cambiar el curso de la historia ni la realidad actual con unas pocas frases», afirmó Jetten.

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