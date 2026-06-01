Países Bajos quiere suspender ayuda de UE a Sierra Leona en busca de extradición de narco

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La Haya, 1 jun (EFE).- El Gobierno neerlandés intentará promover la suspensión de los fondos de ayuda al desarrollo que la Unión Europea destina a Sierra Leona para aumentar la presión sobre ese país y lograr la detención y extradición del narcotraficante neerlandés Jos Leijdekkers, conocido como Bolle Jos, uno de los fugitivos más buscados por Países Bajos.

El ministro neerlandés de Justicia y Seguridad, David van Weel, anunció la iniciativa durante una entrevista en un programa de la cadena pública neerlandesa, en la que criticó que la UE apoye económicamente al país donde se refugia Bolle Jos.

“Es, por supuesto, absurdo que facilitemos o apoyemos a un país que al mismo tiempo ofrece un refugio seguro a uno de los mayores criminales relacionados con las drogas que conocemos a nivel mundial”, señaló el ministro.

La Unión Europea ha asignado a Sierra Leona 352 millones de euros en subvenciones para el periodo 2021-2027, además de permitir al país participar en diversos programas regionales e internacionales financiados por Bruselas.

Van Weel aseguró que la captura de Leijdekkers es una de sus máximas prioridades y defendió que su detención también sería beneficiosa para Sierra Leona.

“Según nuestras estimaciones, este hombre genera ingresos de cientos de millones de euros al mes en un país cuyo producto nacional bruto es inferior a esa cantidad. Eso acaba corrompiendo completamente a un país”, aseguró.

Leijdekkers ha sido condenado por la justicia neerlandesa y belga a penas que suman unos 80 años de prisión por delitos de narcotráfico.

El ministro explicó que a principios de mayo mantuvo contactos con su homólogo sierraleonés para intentar impulsar la extradición por la vía diplomática, pero que recibió la misma respuesta que, según dijo, lleva escuchando desde hace seis meses.

“Estamos trabajando en ello, los procedimientos están en curso y el informe policial está casi terminado”, resumió Van Weel sobre las explicaciones recibidas.

El titular de Justicia reconoció que no alberga “ninguna ilusión” de que la situación se desbloquee solo por canales políticos y pretende ampliar la presión mediante la política europea de cooperación al desarrollo.

Van Weel también vinculó la situación con una de las mayores operaciones antidroga registradas recientemente en Europa: la incautación récord realizada a principios de mayo en las Islas Canarias, donde las autoridades españolas interceptaron una embarcación con más de 41 toneladas de cocaína y detuvieron a varios ciudadanos neerlandeses.

Según el ministro, era un cargamento que había sido embarcado en Freetown, la capital de Sierra Leona.

“Si se observa la cantidad de droga que transportaba ese barco, resulta imposible creer que no hubiera cooperación a todos los niveles para llevar a cabo una operación de semejante magnitud”, afirmó.

Los medios neerlandeses han informado de que Leijdekkers mantiene una relación sentimental con una hija del presidente de Sierra Leona, Julius Maada Bio, lo que, aseguran, podría estar dificultando su entrega. EFE

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