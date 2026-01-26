Países Bajos refuerza la vigilancia del personal militar contra extremismo de ultraderecha

La Haya, 26 ene (EFE).- El Ministerio de Defensa de Países Bajos ha abierto múltiples investigaciones en los últimos años contra empleados y aspirantes a las Fuerzas Armadas por posibles vínculos con el extremismo de ultraderecha, un fenómeno que los servicios de seguridad consideran persistente desde hace al menos una década.

Defensa no ha facilitado cifras exactas sobre el número de investigaciones abiertas ni sobre cuántas personas se encuentran actualmente bajo seguimiento del Servicio de Inteligencia y Seguridad Militar (MIVD), pero un portavoz del ministerio indicó al medio neerlandés NU que el patrón se mantiene estable desde hace varios años.

El MIVD ha alertado de forma reiterada sobre este riesgo en sus informes anuales y el Coordinador Nacional para la Lucha contra el Terrorismo y la Seguridad (NCTV) lo ha incluido durante años en su evaluación semestral de la amenaza terrorista.

El refuerzo de la vigilancia comenzó en 2020, tras destaparse un escándalo en las Fuerzas Armadas alemanas por la existencia de una red de extrema derecha en una unidad de élite, y desde entonces el extremismo de ultraderecha ha sido un punto recurrente en los informes de inteligencia neerlandeses.

Según una carta remitida al Parlamento neerlandés por el ministro de Defensa en funciones, Ruben Brekelmans, el extremismo de derechas siguió siendo en 2025 un asunto de atención prioritaria- El MIVD considera extremistas a quienes cumplen la definición legal y sostienen ideas como la teoría de la “sustitución demográfica” o discursos xenófobos.

Para la coordinadora adjunta del NCTV, Wieke Vink, no resulta sorprendente que personas con ideología ultraderechista trabajen en Defensa, puesto que “la disciplina, la masculinidad y el entrenamiento militar” son un atractivo particular en círculos de extrema derecha.

“Es un empleador muy grande. Todo fenómeno presente en la sociedad aparece también en una organización de este tamaño”, explicó.

Aunque el NCTV considera “muy poco probable” que exista una amenaza inmediata de violencia dentro de Defensa, sí ve “preocupante” que personas con este tipo de ideas reciban instrucción armada y tengan acceso a armas de fuego, puesto que también podrían transmitir conocimientos sobre el uso de armas.

El Ministerio de Defensa comparte esa preocupación y subraya que cuenta con un sistema de medidas de seguridad y disciplinarias para excluir a quienes representen un riesgo para la seguridad nacional o para las propias Fuerzas Armadas, e insiste en que todas las señales de posible extremismo son analizadas e investigadas.

Defensa reconoce ser “muy consciente” de ese peligro y recuerda que su código de conducta obliga a los empleados a evitar entornos o contactos que puedan suponer un riesgo para la sociedad.

El próximo informe anual del MIVD, que suele publicarse en primavera, deberá aclarar hasta qué punto estas medidas han logrado contener el problema. EFE

