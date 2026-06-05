Países Bajos solo permitirá a empresas europeas gestionar su sistema de identidad digital

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La Haya, 5 jun (EFE).- El Gobierno neerlandés limitará solo a empresas europeas la posibilidad de gestionar la infraestructura de DigiD, el sistema de identificación digital que da acceso a los servicios públicos en Países Bajos, una decisión que busca reducir riesgos para la seguridad, tras un intento fallido de una empresa estadounidense de operar la plataforma.

En una carta remitida este viernes al Parlamento, el Ejecutivo detalla las medidas adoptadas para proteger los sistemas digitales del Gobierno neerlandés tras la reciente prohibición de la compra de la empresa tecnológica neerlandesa Solvinity por parte de la estadounidense Kyndryl.

La próxima licitación para la gestión de la plataforma de infraestructura de Logius, la agencia estatal responsable de servicios digitales como DigiD (sistema de identificación digital) y MijnOverheid (portal Mi Gobierno, en neerlandés), se realizará bajo la Ley de Contratación en Materia de Defensa y Seguridad (ADV), en lugar de mediante un procedimiento ordinario.

El secretario de Estado de Interior, Eric van der Burg, argumentó que este marco legal ofrece mayores posibilidades para limitar riesgos para la seguridad nacional, entre ellas la exclusión de empresas procedentes de países cuya legislación permita a las autoridades solicitar acceso a datos de ciudadanos neerlandeses.

La semana pasada, el Gobierno neerlandés bloqueó la adquisición de Solvinity por parte de Kyndryl, una operación que había suscitado preocupación en el Parlamento por la posibilidad de que la normativa estadounidense permitiera al Gobierno de Estados Unidos acceder a datos sensibles o influir en la infraestructura digital utilizada por la administración neerlandesa.

Kyndryl, multinacional estadounidense especializada en servicios tecnológicos, expresó su “extrema decepción” por la decisión de Países Bajos de vetar la compra y denunció una “politización” del proceso, aunque no aclaró si recurrirá la prohibición ante los tribunales.

El contrato actual con Solvinity fue prorrogado y permanecerá en vigor, como máximo, hasta agosto de 2028. Hasta entonces, las autoridades prepararán la nueva licitación, cuyo contenido permanecerá secreto hasta el momento de la adjudicación.

Solvinity gestiona la plataforma técnica sobre la que funciona el sistema de DigiD, incluidos los servidores y la infraestructura de seguridad, ubicados en centros de datos del Gobierno neerlandés. EFE

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