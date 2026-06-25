Países caribeños expresan sus condolencias y ofrecen ayuda a Venezuela tras terremotos

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Castries, 25 jun (EFE).- Los mandatarios de Santa Lucía, Jamaica y Trinidad y Tobago enviaron este jueves sus condolencias y ofrecieron su ayuda a Venezuela, tras la devastación de los dos terremotos del miércoles que provocaron al menos 188 muertos, 1.520 heridos y más de 346 construcciones dañadas.

El primer ministro de Santa Lucía, Philip Pierre, mostró en un comunicado su profundo pesar ante el elevado número de víctimas mortales, heridos y los graves daños causados por esta catástrofe natural.

«En estos momentos difíciles, el pueblo de Santa Lucía se solidariza con el pueblo de Venezuela mientras llora las vidas perdidas, atiende a los heridos y comienza el arduo proceso de recuperación y reconstrucción. Nuestros pensamientos y oraciones están con las familias que han perdido a sus seres queridos, con los desplazados y con todas las comunidades afectadas por esta tragedia», manifestó Pierre.

Del mismo modo, transmitió el apoyo de Santa Lucía a las autoridades venezolanas y a los equipos de emergencia que siguen trabajando para ayudar a las comunidades afectadas y proporcionar socorro a quienes lo necesitan.

Por su parte, el Gobierno de Jamaica también expresó en un comunicado sus «más sinceras condolencias» al pueblo venezolano y lamentó la pérdida de vidas y la destrucción por los sismos de 7,2 y 7,2 de magnitud.

«Como nación caribeña que conoce bien la rapidez con la que los desastres naturales pueden afectar a nuestra región, Jamaica se muestra plenamente solidaria con Venezuela en estos momentos de dolor y recuperación», afirmó el Ejecutivo jamaicano.

En este sentido, el Gobierno de Jamaica señaló que el país está dispuesto a apoyar los esfuerzos de socorro y recuperación y se unió al resto del Caribe y a la comunidad internacional para ofrecer ayuda.

«Rezamos para que el pueblo venezolano encuentre fuerzas y para que se produzca una recuperación rápida y completa», esgrimió el documento.

Por otro lado, el Gobierno de Trinidad y Tobago transmitió en un comunicado su solidaridad con Venezuela y ofreció ayuda.

«El Gobierno de Trinidad y Tobago está dispuesto a proporcionar todo el apoyo y la ayuda que se le soliciten a las autoridades venezolanas, siempre que sea posible», indicaron las autoridades trinitenses.

El número de fallecidos en Venezuela a causa de los dos terremotos del miércoles se elevó a 188 y el de heridos a 1.520, mientras que al menos 346 construcciones, entre edificios, hospitales y centros comerciales, resultaron afectadas, informó este jueves el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), el chavista Jorge Rodríguez. EFE

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