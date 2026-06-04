Países de África oriental acuerdan «medidas regionales urgentes» para responder al ébola

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Nairobi, 4 jun (EFE).- Los ministros de Salud de los ocho países que componen la Comunidad de África Oriental (EAC, en inglés) han acordado «medidas regionales urgentes» para fortalecer la respuesta al brote de ébola en el este de la República Democrática del Congo (RDC), que se propagó a Uganda, anunció este jueves ese bloque.

Los ministros, que se reunieron en una sesión virtual de emergencia este 1 y el 2 de junio, pactaron «armonizar la vigilancia del ébola y las medidas de protección en todos los aeropuertos, puertos y pasos fronterizos terrestres de la región», informó la EAC en un comunicado.

Asimismo, los titulares del ramo decidieron establecer «un grupo de trabajo técnico regional para coordinar la respuesta al brote actual». EFE

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