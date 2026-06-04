The Swiss voice in the world since 1935
Democracia suiza
Guerras de información
Democracia digital
Elecciones globales
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Países de África oriental acuerdan «medidas regionales urgentes» para responder al ébola

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Nairobi, 4 jun (EFE).- Los ministros de Salud de los ocho países que componen la Comunidad de África Oriental (EAC, en inglés) han acordado «medidas regionales urgentes» para fortalecer la respuesta al brote de ébola en el este de la República Democrática del Congo (RDC), que se propagó a Uganda, anunció este jueves ese bloque.

Los ministros, que se reunieron en una sesión virtual de emergencia este 1 y el 2 de junio, pactaron «armonizar la vigilancia del ébola y las medidas de protección en todos los aeropuertos, puertos y pasos fronterizos terrestres de la región», informó la EAC en un comunicado.

Asimismo, los titulares del ramo decidieron establecer «un grupo de trabajo técnico regional para coordinar la respuesta al brote actual». EFE

pa/rml

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR