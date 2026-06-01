Países de África oriental inician una reunión de emergencia de dos días por el ébola

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Nairobi, 1 jun (EFE).- Los ministros de Salud de los ocho países que componen la Comunidad de África Oriental (EAC, en inglés) iniciaron este lunes una reunión de emergencia de dos días para abordar la epidemia de ébola, declarada oficialmente en el este de la República Democrática del Congo (RDC) este 15 de mayo.

El encuentro, de carácter virtual, dio comienzo con una «sesión de altos funcionarios» para deliberar sobre «medidas regionales coordinadas para contener el brote de ébola en curso», informó el bloque regional en la red social X.

La reunión estuvo dirigida por el secretario general adjunto de la EAC, Andrea Aguer Ariik.

Entre las principales intervenciones que se están considerando -precisó- se incluyen «la respuesta regional coordinada y la armonización de la vigilancia del ébola y las medidas de protección en aeropuertos, puertos y pasos fronterizos terrestres».

También se estudia «el despliegue de laboratorios móviles; el establecimiento de un Grupo de Trabajo Regional de la EAC para coordinar la respuesta regional al ébola; y la movilización de recursos para fortalecer los esfuerzos de preparación y respuesta».

El Comité de Ministros y Coordinación tiene previsto reunirse este martes para «revisar las recomendaciones y emitir directrices y normativas sobre las acciones regionales propuestas».

La EAC, con sede en Arusha (Tanzania), nació en 2001 con el objetivo de allanar el camino para la visión del primer presidente tanzano, Julius Nyerere, que abogó por la unión política de las naciones del este de África.

Esta organización está conformada por Tanzania, Kenia, Uganda, Ruanda, Burundi, Sudán del Sur, la República Democrática del Congo (RDC) y Somalia.

La agencia de salud pública de la Unión Africana (UA) cifró el pasado jueves en 246 las «muertes sospechosas» y en 1.077 los «casos sospechosos» registrados en la RDC por la decimoséptima epidemia de ébola que vive el país desde que se detectó el virus por primera vez en 1976.

El virus se propagó también a la vecina Uganda, donde se han detectado nueve contagios confirmados, incluida una muerte por un caso importado de un congoleño.

El brote se corresponde con la cepa de Bundibugyo, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 % y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), que considera «alto» el riesgo de brote en África subsahariana y «bajo» a escala global. EFE

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