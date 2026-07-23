Países de América acuerdan cooperación para responder a impactos de El Niño en agricultura

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San José, 23 jul (EFE).- Los países de América acordaron fortalecer sus capacidades de anticipación, preparación y articulación regional ante los potenciales impactos del fenómeno de El Niño en la producción agropecuaria y los sistemas agroalimentarios, informó este jueves el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).

«La respuesta frente a El Niño empieza antes de la emergencia, cuando la información y las alertas se transforman en decisiones, inversiones y acciones para proteger la producción, los ingresos y los medios de vida. Actuar a tiempo reduce pérdidas y costos. Para hacerlo a escala, debemos unir ciencia, tecnología, innovación, gestión del riesgo, protección social y financiamiento», explicó el director de Operaciones e Integración Regional del IICA, Curt Delice, en un comunicado.

En el marco de una reunión del Comité Ejecutivo del IICA, realizada en San José, las autoridades aprobaron una resolución en la que encomiendan al instituto una respuesta articulada con cada país que incluya la actualización y ejecución de planes de acción, la puesta a disposición de experiencias con resultados positivos, el fortalecimiento de una visión regional sobre los escenarios, riesgos, demandas y capacidades disponibles; y la promoción de la cooperación Sur-Sur e intercambio de conocimientos.

Durante la reunión del Comité Ejecutivo, el IICA informó a los ministros y otras autoridades participantes de diversos países de la región que, durante las últimas semanas, las representaciones del Instituto en cada país del hemisferio intensificaron el diálogo con los actores del sector agropecuario para conocer sus prioridades, las acciones que ya están desarrollando y las áreas en las que requieren acompañamiento.

Según el IICA, como resultado de este acercamiento, en cerca del 30 % de los países ya se identificaron necesidades y solicitudes concretas de cooperación técnica vinculadas a El Niño, y se estima que durante los próximos seis meses podrían surgir demandas en aproximadamente el 80 % de los países.

Las prioridades se concentran en tres líneas de acción: monitoreo y gestión de riesgos, adaptación y recuperación productiva, y gestión del agua y resiliencia hídrica.

«La información que los países están compartiendo nos permite pasar de una lectura general del riesgo a una agenda concreta de cooperación. El desafío ahora es transformar esas prioridades en acciones anticipatorias, conectar las capacidades que ya existen y movilizar las alianzas y los recursos necesarios para proteger la producción agrícola, los ingresos y los medios de vida rurales», destacó el gerente del programa de Innovación y Bioeconomía del IICA, Hugo Chavarría.

Los expertos prevén que El Niño tendrá impactos diferentes en las Américas y sus efectos variarán según la región, el territorio y los sistemas productivos. Mientras algunas zonas podrían enfrentar sequías, déficit hídrico y temperaturas superiores al promedio, otras podrían registrar lluvias intensas, inundaciones y deslizamientos. EFE

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