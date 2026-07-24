Países de CPI destituyeron a Khan «por falta grave y grave incumplimiento de sus deberes»

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Naciones Unidas, 24 jul (EFE).- La Asamblea de los Estados Partes de la Corte Penal Internacional (CPI) confirmó este viernes la destitución del fiscal Karim Khan por presunta conducta sexual indebida, al concluir que cometió una «falta grave» y un «grave incumplimiento de sus deberes» conforme al Estatuto de Roma.

La presidenta de la Asamblea de los Estados Partes, la diplomática finlandesa Päivi Kaukoranta, señaló en la clausura de la sesión, en la sede de Naciones Unidas, que el organismo determinó que Khan incurrió en una «falta grave» y un «grave incumplimiento de sus deberes» conforme al artículo 46 del Estatuto de Roma, por lo que acordó retirarlo del cargo.

La decisión contó con el voto favorable de 82 de los 125 Estados Partes con derecho a voto, por encima de la mayoría absoluta de 63 requerida para la destitución, precisó Kaukoranta. EFE

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