Países de CPI destituyeron a Khan «por falta grave y grave incumplimiento de sus deberes»

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Naciones Unidas, 24 jul (EFE).- La Asamblea de los Estados Partes de la Corte Penal Internacional (CPI) confirmó este viernes la destitución del fiscal Karim Khan por presunta conducta sexual indebida, al concluir que cometió una «falta grave» y un «grave incumplimiento de sus deberes» conforme al Estatuto de Roma.

La presidenta de la Asamblea de los Estados Partes, la diplomática finlandesa Päivi Kaukoranta, señaló en la clausura de la sesión, en la sede de Naciones Unidas, que el organismo determinó que Khan incurrió en una «falta grave» y un «grave incumplimiento de sus deberes» conforme al artículo 46 del Estatuto de Roma, por lo que acordó retirarlo del cargo.

La decisión contó con el voto favorable de 82 de los 125 Estados Partes con derecho a voto, por encima de la mayoría absoluta de 63 requerida para la destitución, precisó Kaukoranta.

Agregó que la decisión se tomó tras examinar la resolución adoptada por la Mesa de la Asamblea en junio, el informe de investigación de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de Naciones Unidas (OIOS), pruebas subyacentes, el análisis de un panel independiente y las alegaciones presentadas por Khan y la denunciante durante el procedimiento.

La presidenta subrayó que el caso fue tratado como una denuncia interna de un lugar de trabajo por conducta prohibida de un funcionario electo contra una integrante del personal y aseguró que la Asamblea actuó «respetando el marco jurídico de la CPI, los derechos de debido proceso del fiscal y los derechos de las personas afectadas».

Khan, abogado británico de origen pakistaní que dirigía la Fiscalía desde 2021, negó haber cometido conducta alguna que pudiera calificarse de «inapropiada, no deseada o abusiva» y sostuvo que existía una campaña para apartarlo del cargo tras solicitar en mayo de 2024 órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant.

Antes de cerrar la sesión, Kaukoranta recordó que las denuncias de conducta indebida, las investigaciones y los procedimientos disciplinarios son «asuntos confidenciales dentro del marco jurídico de la CPI», y pidió «respeto por la dignidad y la privacidad de todas las personas implicadas».

La presidenta agradeció también el trabajo de los Estados Partes y del personal de la Corte durante el periodo de incertidumbre y afirmó que «la institución mantiene su compromiso de cumplir su mandato en favor de la comunidad internacional y de las víctimas de crímenes atroces».

La salida de Khan no supone el cierre de las investigaciones en curso de la Fiscalía, incluida la relativa a la situación en Palestina. EFE

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