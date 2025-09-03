The Swiss voice in the world since 1935

Países de Golfo condenan el peligroso llamado de ministro israelí de anexionar Cisjordania

Este contenido fue publicado en
2 minutos

El Cairo, 3 sep (EFE).- Los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) condenaron este miércoles los «incendiarios llamados» de la propuesta del ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, de anexionar Cisjordania ocupada.

«Estos incendiarios llamados confirman el enfoque continuo y sistemático de la ocupación para desestabilizar la seguridad y la estabilidad en la región, lo que refleja su insistencia en socavar las oportunidades de paz y su flagrante desafío a las convenciones internacionales, así como su continua violación de todas las leyes y normas», indicó el secretario general de la alianza, Jassim Mohamed al Budaiwi.

En un comunicado, instó a la comunidad internacional a tomar «medidas inmediatas y disuasorias» para detener estos llamamientos y las «peligrosas prácticas de las fuerzas de ocupación israelíes».

Y afirmó el apoyo del CCG en «la lucha contra estas declaraciones y prácticas agresivas» y en el respaldo a los derechos legítimos del pueblo palestino, en primer lugar el establecimiento de su Estado independiente con las fronteras del 4 de junio de 1967, con Jerusalén Este como su capital.

Smotrich pidió este miércoles al primer ministro, Benjamín Netanyahu, que Israel se anexione un 82 % de Cisjordania ocupada, excluyendo únicamente las grandes ciudades palestinas.

Según dijo en un mensaje difundido por su oficina, su plan busca «máximo territorio y mínima población» para «mantener una clara mayoría judía en un Estado de Israel judío y democrático».

El ministro propuso que, en una primera fase, los palestinos de Cisjordania, a la que se refirió por su nombre bíblico, Judea y Samaria, sigan bajo la administración de la Autoridad Palestina, aunque planteó sustituirla más adelante por «alternativas civiles regionales de gestión».

El CCG está formado por Arabia Saudí, Kuwait, Omán, Catar, Emiratos Árabes Unidos y Baréin, los dos últimos los únicos que tienen una relación diplomática con Israel en la región del golfo. EFE

ijm/cgs/lar

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
19 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR