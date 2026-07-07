Países de la OTAN esperan convencer a Trump tras crispación por guerra en Irán

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Países de la OTAN mostrarán los aumentos en sus gastos de defensa durante la cumbre del martes en Turquía con la esperanza de aplacar al presidente estadounidense Donald Trump, irritado por la respuesta europea a la guerra contra Irán.

La cita de dos días en el palacio presidencial de la capital, Ankara, se celebra un año después de que los integrantes de la OTAN se comprometieran a elevar sus presupuestos de defensa al 5% del PIB, bajo presión de Trump.

El jefe de la OTAN, Mark Rutte, insiste en que los europeos han cumplido sus promesas con mayores gastos militares y asumiendo más responsabilidad en la defensa del continente frente a Rusia.

«Apenas un año después, ya vemos un avance transformador», declaró Rutte a periodistas en Ankara antes de la cumbre.

Trump viajó de Washington a Ankara con los secretarios de Estado, Marco Rubio, y de Defensa, Pete Hegseth.

El martes durante un foro industrial previo a la cumbre, algunos gobernantes presentarán nuevos acuerdos de compra de armas por miles de millones de dólares para demostrar que cumplen con el aumento de gasto militar.

Pero Trump, molesto con los países europeos por impedir a las tropas estadounidenses utilizar sus bases para atacar a Irán, ha fustigado en los últimos días a sus aliados por no avanzar tan rápido como él quisiera.

«Es ridículo que Estados Unidos continúe por este sendero unilateral cuando la relación es recíproca. ¡Ellos no nos apoyaron!», publicó Trump en su plataforma Truth Social en referencia a la falta de respaldo durante la guerra en Oriente Medio.

– Cambio real –

Los gobernantes europeos esperan al menos evitar una fractura con el temperamental gobernante estadounidense que golpee aún más la credibilidad de la OTAN.

Fuentes diplomáticas creen que la buena relación de Trump con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, permitirá mantener su temperamento bajo control.

Además, aliados europeos como Francia y Reino Unido han planteado una posible misión naval para ayudar en el estrecho de Ormuz, y han acercado sus barcos a la región para estar preparados.

Pero la situación permanece volátil y los europeos quieren tener claridad sobre cómo se desarrolla la frágil tregua entre Estados Unidos e Irán antes de desplazar sus fuerzas navales.

Aunque apuestan por la conciliación, los gobernantes europeos han comenzado a aceptar la realidad de que Estados Unidos se aleja de la alianza.

Washington ha dicho que quiere que sus aliados asuman la defensa convencional de Europa y anunció recientemente la reducción de los recursos que pone a disposición de los comandantes de la OTAN.

Los países europeos tratarán de probar que están dispuestos a tener un mayor papel en su defensa, al tiempo que intentan mantener a Trump lo más involucrado posible.

«Todo esto es evidencia de un verdadero cambio de mentalidad», señaló Rutte. «Esta es la OTAN 3.0. Una Europa más fuerte en una OTAN más fuerte».

– «Decisiones fuertes» –

Además de aceptar más responsabilidad por su propia defensa, los países europeos han asumido casi por completo el apoyo a Kiev en la guerra en Ucrania tras la invasión rusa.

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski, quien estará en la cumbre, espera que los europeos se comprometan a mantener un flujo de al menos 80.000 millones de dólares anuales en ayuda militar para su país en 2026 y 2027.

Zelenski, quien conversará con Trump en Ankara, urgió a la alianza a tomar «decisiones fuertes» para aumentar la defensa aérea ucraniana, luego de un devastador ataque ruso que mató casi a 30 personas el lunes.

El presidente ucraniano buscará convencer a Trump de que Kiev cambia el rumbo de la guerra y de que debería presionar a Moscú para que vuelva a las negociaciones de paz.

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