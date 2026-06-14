Países de la UE alcanzan acuerdo sobre los pilares del próximo presupuesto plurianual

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Bruselas, 14 jun (EFE).- El Consejo de la Unión Europea (UE) -los países- alcanzó este domingo un acuerdo provisional sobre los tres bloques financieros esenciales que estructurarán el próximo Marco Financiero Plurianual (MFF), el presupuesto comunitario a largo plazo 2028-2034.

En concreto, se acordaron los Programas y Planes Nacionales (NRPP), el Fondo Europeo de Competitividad y la partida destinada a la acción exterior («Europa Global»).

«Hemos concluido los trabajos sobre los tres principales bloques de financiación del nuevo MFF», detalló un funcionario comunitario de Chipre, país que ejerce la presidencia rotatoria del Consejo de la UE durante este semestre.

Tras este avance a nivel técnico, el objetivo es consolidar políticamente el texto a comienzos de semana en un acuerdo formal que se espera tenga lugar en el Consejo de Asuntos Generales del próximo martes.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, calificó el acuerdo en una publicación en sus redes sociales como «excelentes noticias», aunque sostuvo que «aún queda trabajo por hacer».

El diseño definitivo del MFF aún deberá pasar por una negociación a tres bandas con el Parlamento Europeo antes de su aprobación final.

La política alemana subrayó que el diseño acordado será «uno que invierta en las prioridades de Europa, como la competitividad, la seguridad, la agricultura, la cohesión y su rol global». EFE

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