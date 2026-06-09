Países de la UE apoyan crear una «cartera digital» para simplificar trámites a empresas

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Bruselas, 9 jun (EFE).- Los Estados miembros de la Unión Europea llegaron este martes a un acuerdo para poner en marcha una «cartera digital para empresas» que permita a las compañías comunitarias identificarse, compartir credenciales y llevar a cabo trámites administrativos de manera digital y unificada en el bloque.

«La iniciativa contribuirá a reducir las cargas administrativas, a reforzar nuestro mercado único y a impulsar una economía europea más competitiva, innovadora y conectada digitalmente», dijo el viceministro de Investigación de Chipre, Nicodemos Damianou, cuyo país preside este semestre el Consejo de la UE.

El acuerdo entre los países sienta las bases para negociar con la Eurocámara el texto definitivo de la legislación, que la presidencia quiere tener acordado antes de que termine este año.

En la práctica, esta «cartera digital» permitirá verificar la identidad de terceros y acreditar la propia identidad digital; crear, almacenar y compartir documentos al instante – incluyendo licencias, permisos y certificados verificados; así como firmar y sellar documentos eletrónicamente.

Asimismo, las empresas podrán delegar autoridad en representantes legales y comunicarse de forma segura con otras empresas o con las administraciones públicas, según explicó el Consejo de la UE en un comunicado.

El objetivo de la iniciativa, propuesta por la Comisión Europea en noviembre pasado, es mejorar la situación actual, en la que las compañías utilizan varios canales específicos nacionales para cumplir con sus obligaciones administrativas, muchas veces usando formatos en papel, procedimientos en persona o plataformas que no están conectadas entre sí.

La falta de un marco armonizado para identificarse, sumada a unos procesos largos y complejos, crea ineficiencias y cargas que afectan desproporcionadamente a las pequeñas y medianas empresas, argumentó el Ejecutivo comunitario al presentar su propuesta.

En su acuerdo, los Estados miembros especifican que, si bien las carteras europeas serán reconocidas como equivalentes a los procesos tradicionales en papel, los procedimientos administrativos y los requisitos nacionales para los mismos seguirán aplicándose.

Además, con el fin de mejorar la ciberseguridad, elevan el umbral para conseguir la autorización como proveedor de estas carteras digitales, le piden a la Comisión que especifique la documentación que estos proveedores tendrán que presentar para ser aceptados y da a las autoridades nacionales 60 días, en lugar de 30, para revisar las solicitudes de convertirse en proveedor.

Asimismo, prevén una mayor participación de los supervisores nacionales en caso de que los proveedores de estos monederos digitales incumplan la normativa.

El texto definitivo tendrá que ser acordado ahora con el Parlamento Europeo antes de que la norma entre en vigor. EFE

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