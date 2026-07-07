Países de OTAN anuncian nuevas inversiones militares de al menos 50.000 millones dólares

Compartir

4 minutos

Ankara, 7 jul (EFE).- Los países de la OTAN anunciaron este martes nuevas adquisiciones militares por valor de al menos 50.000 millones de dólares (43.766,5 millones de euros) con ocasión del Foro de la Industria de la Defensa celebrado en la primera jornada de la cumbre aliada en Ankara.

«El dinero está ahí, y va a llegar más (…). Hay que hacer más, más rápido y juntos», destacó el secretario general de la Alianza, Mark Rutte, durante una intervención en el foro, que fue parte integral de la primera jornada de líderes de la OTAN en la capital turca, que concluirá mañana con una sesión de trabajo del Consejo del Atlántico Norte.

El Foro reunió a ministros -y algunos líderes- aliados, altos funcionarios y representantes de más de 100 empresas con el fin de traducir los compromisos de inversión en defensa asumidos en La Haya el año pasado de gastar un 5 % del PIB para 2035 en capacidades concretas y producción industrial.

Rutte había avanzado que se iban a anunciar compromisos por valor de «decenas de miles de millones de euros», y fuentes aliadas confirmaron a EFE que la cifra ascendió a, «al menos, 50.000 millones de dólares», si bien la OTAN espera anunciar el montante final mañana una vez concluyan el recuento.

Revolución industrial

Rutte dejó claro al sector que es necesaria una «revolución industrial transatlántica en el ámbito de la defensa».

«El zumbido de la maquinaria debe convertirse en un rugido», concluyó, ya que urge reponer arsenales y dotarse de la tecnología adecuada para hacer frente a la amenaza persistente de Rusia o a la competencia emergente de China.

«Les pido que den un paso adelante y demuestren a nuestros ciudadanos que estamos preparados y somos capaces de protegerles en cualquier lugar y en cualquier momento», recalcó.

Igualmente, Rutte instó a acabar con la burocracia en el mercado de la contratación pública y a nivel transfronterizo, y recalcó que los gobiernos también «deben crear las condiciones para que la industria se expanda y coopere». Además, llamó al sector privado europeo a «asumir más riesgos».

Los países, por su parte, deben ser «mucho más transparentes» sobre lo que necesitan, según Rutte, quien aseguró que van a «publicar por primera vez una declaración de necesidades consolidada» en la que se detallen esas carencias.

«El mercado está creciendo. Los aliados seguirán invirtiendo en defensa. No se trata de una anomalía, sino de una tendencia», concluyó, e instó además a incrementar la cooperación industrial con Ucrania.

Capacidades aéreas

Como anuncios principales, Rutte confirmó la entrega del décimo avión Airbus A330 MRTT a la Flota Multinacional de Aviones Cisterna y de Transporte Polivalentes; la adquisición de aeronaves no tripuladas Triton de la estadounidense Northrop Grumman para mejorar la vigilancia marítima de la OTAN, y la compra conjunta de aviones GlobalEye de la sueca Saab para modernizar las capacidades de alerta temprana y control aéreo.

También presentó la iniciativa NATO Drone Edge, que aumentará significativamente la inversión en sistemas de lucha contra los drones y ampliará la formación de los operadores de esos aparatos aéreos no tripulados.

Asimismo, lanzó un llamamiento a la acción dirigido a las principales instituciones financieras, instándolas a aumentar los flujos de capital hacia el sector de la defensa para impulsar una producción e innovación más rápidas.

Durante el foro, el ex primer ministro neerlandés presentó igualmente las iniciativas Front Door for Industry (Puerta Delantera para la Industria), para simplificar la forma en que las empresas colaboran con la Alianza, y NATO Engine, para ampliar la capacidad de producción conectando las líneas de fabricación de defensa y civiles en toda la Alianza. EFE

rja/ahg/rcf

(Foto) (Vídeo)