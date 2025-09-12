Países de UE acuerdan impulsar formación profesional y colaboración con agentes sociales

2 minutos

Copenhague, 12 sep (EFE).- Los ministros de Educación de la Unión Europea (UE) se comprometieron este viernes en Herning (oeste de Dinamarca) a impulsar la formación profesional con vistas a la transición verde y digital y a estrechar la colaboración con los agentes sociales.

Esas propuestas aparecen incluidas en la denominada «Declaración de Herning», apoyada de forma unánime al término de la reunión informal de ministros de ese área organizada por la presidencia semestral danesa del Consejo de la UE.

La declaración, que sucede a la de Osnabrück y señala las líneas maestras para 2026-2030, llama a resaltar la «relevancia, calidad y atractivo» de la enseñanza profesional y a aumentar el foco en la inclusión social y el acceso igualitario a la educación.

Los países firmantes mostraron su intención de continuar con el desarrollo de sus sistemas nacionales de formación profesional para que continúe como «un camino educativo fuerte, atractivo y preparado para el futuro para la gente joven y adultos en toda Europa».

«Es un momento definitivo y un hito», señaló antes de la firma la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario responsable de Empleo, Roxana Minzatu.

El ministro de Educación danés, Mattias Tesfaye, que ejerció como anfitrión de la reunión, definió la enseñanza profesional como «esencial» tanto para la transición verde como para funciones clave en las sociedades de bienestar.

«Con esta declaración estamos tomando otro paso más en la dirección correcta hacia el refuerzo de la formación profesional, asegurando que seguiremos educando a profesionales altamente cualificados en los años venideros», señaló Tesfaye. EFE

alc/jac