Países del Báltico exploran medidas conjuntas para hacer frente a la amenaza de los drones

Compartir

3 minutos

Helsinki, 18 jun (EFE).- Los ministros de Interior de los países europeos ribereños del mar Báltico debatieron este jueves en Helsinki la amenaza de los drones en la región y exploraron la adopción conjunta de medidas concretas para contrarrestarla.

Los responsables de Interior del llamado Grupo de Seguridad del mar Báltico, compuesto por Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca, Alemania, Polonia, Estonia, Letonia y Lituania, acordaron estrechar la cooperación y el intercambio de información ante lo que consideran una amenaza cada vez más grave debido a la guerra de Ucrania.

En los últimos meses, varios de estos países han sufrido incidentes en los que drones ucranianos que dirigían a Rusia invadieron su espacio aéreo o se estrellaron en sus territorios, tras ser desviados presuntamente por Moscú mediante interferencias electrónicas.

«Los drones representan un riesgo cada vez mayor para la seguridad pública, las infraestructuras críticas y la seguridad nacional», señaló la ministra de Interior de Finlandia, Mari Rantanen, en una rueda de prensa junto a cinco de sus colegas bálticos.

Según Rantanen, los incidentes relacionados con los drones no respetan las fronteras nacionales, por lo que es necesario adoptar medidas conjuntas tanto entre los países del mar Báltico como a nivel europeo para hacer frente a estas amenazas.

Los ministros consideraron imprescindible mejorar el intercambio de información para poder tener una visión más clara de la situación en la región, así como compartir experiencias y realizar ejercicios conjuntos para aprender a hacer frente a los drones.

«La prioridad fundamental es pasar de los planes a la acción concreta: un desarrollo más rápido de las capacidades, un mecanismo de respuesta coordinado y una mayor financiación», afirmó el ministro de Interior de Lituania, Vladislavas Kondratovicius.

Su homólogo estonio, Igor Taro, resaltó que todos los países de la región están trabajando a nivel nacional para mejorar sus capacidades de detección y neutralización de drones, pero subrayó que también es necesario trabajar juntos a nivel regional y europeo, porque no se trata de incidentes aislados.

También dijo que hay que trabajar más deprisa para encontrar soluciones en el seno de la Unión Europea (UE), donde la Comisión prepara un plan de acción sobre seguridad y lucha contra los drones.

«Espero que la Comisión Europea nos dé una solución rápida antes del próximo Marco Financiero Plurianual porque no podemos esperar hasta 2028, ya que esta amenaza es real, no hipotética», dijo Taro.

Por su parte, el titular de Interior de Letonia, Janis Dombrava, aseguró que los riesgos que entrañan los drones constituyen «una nueva realidad» que va más allá de la guerra entre Rusia y Ucrania y recalcó que Europa debe estar preparada para afrontarla.

«Debemos comprender que la nueva realidad no se limita a los drones que vuelan desde Rusia hacia nuestros países, sino que también, en el futuro, podrían ser utilizados por grupos terroristas y bandas de crimen organizado», dijo.

Según Rantanen, ahora las autoridades de los nueve países del Báltico estudiarán de forma conjunta medidas concretas que contribuyan a mejorar la cooperación y la comunicación en este ámbito, que serán debatidas por los ministros en una reunión prevista para el próximo otoño en Noruega. EFE

jg/rz/psh