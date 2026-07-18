Países del Golfo condenan «crímenes de guerra» de Irán y piden que Teherán rinda cuentas

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El Cairo, 18 jul (EFE).- El Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), compuesto por las seis potencias petroleras de la península Arábiga, condenó este sábado los ataques de Irán contra infraestructuras e instalaciones civiles en los países árabes, unas acciones que calificó de «crímenes de guerra» y por las que pidió que Teherán rinda cuentas.

«Los ataques traicioneros del régimen iraní contra infraestructuras e instalaciones civiles en el Reino de Baréin, el Estado de Kuwait y el Reino Hachemita de Jordania constituyen crímenes de guerra que exigen una rendición de cuentas internacional inmediata», dijo en un comunicado el secretario general del CCG, Jassim al Budaiwi.

El líder de la alianza económica recordó que los ataques iraníes de este sábado provocaron heridas a varios trabajadores civiles, además de daños materiales en instalaciones energéticas y una planta desalinizadora en Kuwait.

«Lo que ha hecho Irán es una escalada muy peligrosa y constituye una grave violación del derecho internacional y de la Carta de Naciones Unidas, así como crímenes de guerra que exigen responsabilidad internacional, debido a sus ataques contra infraestructuras e instalaciones civiles», insistió.

Asimismo, denunció que estos ataques constituyen «un nuevo intento de desestabilizar la seguridad y la estabilidad de la región», que desde el inicio de la guerra en Oriente Medio el 28 de febrero ha sido expuesta a los ataques de represalia iraníes.

Por esto, Al Budaiwi mostró su apoyo a «todas las medidas» que los países afectados adopten para proteger su seguridad, soberanía e integridad territorial, después de que varias naciones del golfo Pérsico hayan condenado los ataques de Irán y hayan asegurado que se reservan el derecho a responder.

El CCG está compuesto por las seis potencias económicas del golfo Pérsico: Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Kuwait, Baréin y Kuwait. EFE

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