Países del Golfo consideran amenaza directa los últimos ataques iraníes a Baréin y Kuwait

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El Cairo, 6 jun (EFE).- El secretario general del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), Jasem Mohamed al Budaiwi, condenó este sábado los últimos ataques iraníes contra Baréin y Kuwait y los consideró «una amenaza directa» a la región.

La alianza, formada por Arabia Saudí, Baréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Kuwait y Omán, reiteró en un comunicado «que estos actos iraníes representan una escalada peligrosa e irresponsable, una flagrante violación de todas las leyes, y una amenaza directa a la seguridad y la estabilidad de la región».

Al Badaiwi aseguró que los «continuos actos terroristas del régimen iraní contra infraestructuras e instalaciones civiles en el reino de Baréin y el Estado de Kuwait demuestran su deseo de desestabilizar la región y socavar los esfuerzos de paz».

También subrayó que la seguridad de estos dos países del golfo Pérsico «es parte integral de la seguridad de los Estados del CCG».

«Estos (Estados) se mantienen unidos y firmes en su apoyo a todas las medidas adoptadas por ambos países para proteger su seguridad, soberanía e integridad territorial», zanjó, en un momento de continuas críticas de EAU de falta de contundencia contra estos ataques.

Emiratos ha criticado a sus socios del Golfo por lo que consideró una falta de respuesta ante los misiles y drones iraníes y llegó a asegurar el asesor diplomático del presidente emiratí, Anwar Gargash, que la reacción del CCF fue «la más débil de la historia», al reprochar una falta de coordinación dentro del bloque.

Anteriormente, los ministerios de Exteriores de Arabia Saudí, Emiratos, Catar y Egipto habían mostrado en sendos comunicados su condena a los recientes ataques, que consideraron «una flagrante violación» de la soberanía de ambos países y «un evidente incumplimiento» del derecho internacional.

Irán lanzó en la madrugada de hoy ataques con misiles y drones contra objetivos vinculados a Estados Unidos en Kuwait y Baréin, presentando la ofensiva como una represalia por un ataque estadounidense contra las islas de Sirik y Qeshm.

Los incidentes se producen en medio de las crecientes tensiones entre Washington y Teherán, y después de varios enfrentamientos registrados en los últimos días cerca de Ormuz, el estratégico paso marítimo por donde transita una parte significativa del comercio mundial de petróleo. EFE

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