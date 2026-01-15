Países del Golfo disuadieron a Trump de atacar a Irán

Arabia Saudita, Catar y Omán disuadieron al presidente estadounidense, Donald Trump, de atacar a Irán en represalia por la represión de las manifestaciones, y le advirtieron de las «graves repercusiones» que tendría para la región, informó el jueves un alto cargo saudita.

La República Islámica esta sacudida por protestas que empezaron el 28 de diciembre por el aumento del costo de la vida y se convirtieron en un movimiento contra el régimen teocrático en el poder desde la revolución de 1979.

Desde que empezaron las manifestaciones, el presidente estadounidense ha multiplicado las amenazas de intervención militar.

Sin embargo el miércoles dijo haber sido informado «por fuentes muy importantes» de que «las matanzas han terminado» y de que las ejecuciones previstas de manifestantes finalmente «no tendrán lugar».

«Lo observaremos y veremos qué ocurre después», añadió en referencia a una eventual acción militar.

Las organizaciones de derechos humanos acusan a Irán de llevar a cabo una brutal represión que habría dejado miles de muertos, en un país privado desde hace una semana de acceso a internet.

Según el último balance de la oenegé Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega, al menos 3.428 manifestantes han muerto desde el inicio del movimiento. Las autoridades iraníes no han facilitado ningún balance oficial.

El jueves, la vida había vuelto a la normalidad en Teherán, según un periodista de AFP en la capital iraní. Hace varios días que no se han registrado grandes manifestaciones en el país.

Según el alto cargo saudita, los tres países del Golfo llevaron a cabo «un esfuerzo diplomático de último minuto, largo e intenso, para convencer al presidente Trump de darle una oportunidad a Irán de que muestre buenas intenciones», indicó hablando bajo condición de anonimato.

El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchi, advirtió por su parte que su país se defenderá «frente a cualquier amenaza extranjera», en una conversación telefónica con su homólogo saudita, el príncipe Faisal bin Farhan, y pidió «una condena internacional de cualquier injerencia extranjera».

– Turquía y China se oponen a una operación militar –

Turquía dijo oponerse «a cualquier operación militar en Irán» y Catar anunció el miércoles la salida de parte del personal de la base estadounidense de Al-Udeid, la más importante de Oriente Medio, por lo que calificó de «tensiones regionales».

En el mismo sentido China comunicó el jueves a Irán que se opone al «uso de la fuerza en las relaciones internacionales».

Tanto Estados Unidos como organizaciones de defensa de los derechos humanos expresaron su preocupación en particular por la situación de Erfan Soltani, un manifestante de 26 años que temían que fuera ejecutado.

Sin embargo Irán negó el jueves que el manifestante, detenido el sábado, haya sido condenado a muerte o pueda ser ejecutado.

Soltani se encuentra en la prisión de Karaj, cerca de Teherán, acusado de atentar contra la seguridad nacional y de propaganda contra el sistema, indicó el poder judicial iraní, que precisó que la ley no contempla la pena capital para estos cargos.

«Si es declarado culpable, será condenado a una pena de prisión», añadió el poder judicial.

Tras un repunte de las protestas a finales de la semana pasada, las autoridades organizaron el miércoles en Teherán una «marcha de resistencia nacional» así como los funerales de más de cien miembros de las fuerzas de seguridad, que reunieron a miles de iraníes.

Según el ministro de Exteriores, «reina la calma» en el país y las autoridades tienen el «control total» de la situación.

El Institute for the Study of War (ISW), un centro estadounidense que sigue las protestas, indicó no haber registrado «ninguna manifestación» el miércoles.

Este jueves la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) anunció que nn miembro de la Media Luna Roja murió y otros cinco resultaron heridos en Irán, aunque se desconocen todavía las circunstancias exactas.

