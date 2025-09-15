The Swiss voice in the world since 1935

Países del golfo llaman a activar mecanismo de defensa conjunto tras ataque israelí a Doha

El Cairo, 15 sep (EFE).- Los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) ordenaron este lunes al mando militar que tome las medidas necesarias para «activar los mecanismos de defensa conjuntos» para evaluar la «amenaza» ante el ataque israelí de la semana pasada contra Doha, que tenía como objetivo a negociadores de Hamás.

«Los líderes ordenaron al Consejo de Defensa Conjunto del CCG celebrar una reunión urgente en Doha (…) para evaluar la situación de defensa de los países del CCG y las fuentes de amenaza ante la agresión israelí» contra Catar, al tiempo que pidieron al Mando Militar Unificado que tome las «medidas ejecutivas necesarias para activar los mecanismos de defensa conjuntos y las capacidades de disuasión» de los países del golfo Pérsico.

El CCG está formado por Arabia Saudí, Kuwait, Omán, Catar, Emiratos Árabes Unidos y Baréin, siendo estos dos últimos los únicos que tienen una relación diplomática con Israel en la región del golfo. EFE

