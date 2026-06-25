Países del Golfo y EEUU reafirman la necesidad de impedir que Irán desarrolle arma nuclear

Compartir

3 minutos

Manama, 25 jun (EFE).- Los países del golfo Pérsico y Estados Unidos (EE.UU.) subrayaron este jueves en un comunicado conjunto la necesidad de impedir que Irán desarrolle armas nucleares, incidiendo en que la paz requiere hacer frente a las «amenazas iraníes, incluidos sus misiles balísticos, drones y el apoyo a grupos afines en la región».

El Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) y EE.UU. abordaron este jueves el memorando de entendimiento firmado por Teherán y Washington en una reunión en Manama (Baréin) presidida por el ministro de Exteriores bareiní, Abdulatif al Zayani, y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, que se encontraba de gira por la zona.

Los ministros de Exteriores del CCG -Arabia Saudí, Catar, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Kuwait, Baréin y Omán- y su secretario general, Jasem al Badaiwi, «subrayaron la necesidad de mantener el impulso y la unidad de las negociaciones para lograr el cese definitivo de las hostilidades y el objetivo común de impedir que Irán desarrolle o adquiera armas nucleares de cualquier tipo», indicó el comunicado conjunto.

Asimismo, también afirmaron que «lograr una paz y seguridad duraderas en la región requiere hacer frente a todas las formas de amenazas iraníes, incluidos sus misiles balísticos, drones y el apoyo a grupos afines en la región».

Rubio reafirmó «el firme compromiso de los EE.UU. con la seguridad de los Estados miembros del CCG, mientras que los ministros reiteraron su sólido compromiso con la alianza estratégica» con el país norteamericano, añadió la nota.

También insistieron en la importancia de reabrir el estrecho de Ormuz, señalando que la libertad de navegación es incondicional y «sigue siendo esencial para la seguridad regional y mundial», rechazando «la imposición de cualquier tasa, impuesto o intento de ejercer control sobre» el mismo.

«Los ministros también afirmaron que todo comercio e inversión con Irán está condicionado y es revocable, y sigue supeditado a que cumpla con el memorando de entendimiento y el acuerdo final, cese su comportamiento desestabilizador y cree las condiciones necesarias para la cooperación económica», destacaron en el comunicado.

Por último, incidieron en «su pleno compromiso con la soberanía, la seguridad, la estabilidad y la integridad territorial del Líbano» y celebraron las negociaciones bilaterales mediadas por EE.UU.

«La plena soberanía del Líbano no puede alcanzarse mientras grupos armados no estatales mantengan capacidades militares fuera de la autoridad del Estado libanés. Exigieron el desarme completo de todos estos grupos y el restablecimiento del monopolio del Estado libanés sobre el uso de la fuerza», zanjó la nota.

El secretario de Estado estadounidense concluyó este jueves su gira en los países del golfo Pérsico -Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Baréin- centrada en el memorando de entendimiento firmado con Irán, y cuyo objetivo es tranquilizar a sus socios sobre este acuerdo, siendo los más damnificados del conflicto con el país persa.EFE

bar-kba/ajs