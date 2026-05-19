Países del Mercosur abordan en Paraguay iniciativas para fortalecer cooperación migratoria

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Asunción, 19 may (EFE).- Delegaciones de los países miembro y asociados del Mercado Común del Sur (Mercosur) abordaron este martes en Paraguay iniciativas para fortalecer la cooperación y coordinación en materia migratoria, en un encuentro que precede a la LXVIII Cumbre de Jefes de Estado del bloque prevista para finales de junio.

A través de una nota de prensa, la Dirección Nacional de Migraciones de Paraguay informó que el encuentro se celebró en el marco de «la segunda ronda de reuniones presenciales del Foro Especializado Migratorio (FEM)», un espacio técnico que congrega a representantes de las delegaciones oficiales de los Estados parte y asociados del Mercosur.

En el texto, se indicó que la agenda de la reunión abordó «temas estratégicos como la actualización de instrumentos sobre documentos de viaje, los mecanismos de intercambio de información migratoria, la cooperación en controles fronterizos y seguridad documental, así como otras iniciativas orientadas a fortalecer la coordinación regional y la integración migratoria».

Consultada por EFE, la dirección paraguaya de Migraciones informó que al FEM acudieron delegaciones de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Panamá, con la ausencia de la parte boliviana.

Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay fundaron el Mercosur en marzo de 1991 con la firma del Tratado de Asunción y con el objetivo de crear un mercado común que ampliara las oportunidades de comercio e inversión entre los países miembros.

Bolivia, que se adhirió al Mercosur en 2015, es miembro pleno desde 2024 y atraviesa por un periodo de transición para adecuar su marco legal y arancelario a las reglas del bloque.

Venezuela, que se sumó al bloque en 2006, fue suspendida de manera indefinida en agosto de 2017, después de que el Mercosur invocara el ‘Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático’ tras considerar que el Gobierno del entonces presidente venezolano, Nicolás Maduro, rompió el orden democrático al instalar una Asamblea Constituyente en el país caribeño. EFE

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