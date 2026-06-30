Países del Mercosur coordinan «acciones conjuntas» para el envío de ayudas a Venezuela

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Luque (Paraguay), 30 jun (EFE).- Los Estados parte del Mercosur -Argentina, Bolivia, Brasil, Uruguay y Paraguay- iniciaron un proceso de coordinación para el envío de ayuda humanitaria a Venezuela, tras los dos devastadores terremotos de hace seis días que han dejado al menos 1.719 muertos en este país caribeño, dijo este martes el presidente uruguayo, Yamandú Orsi.

Durante su discurso en la Cumbre de Presidentes del Mercosur, bloque que Uruguay pasará a liderar esta jornada hasta diciembre próximo, Orsi adelantó que las autoridades de gestión de riesgo de los miembros del Mercosur ya «se reunieron para coordinar acciones conjuntas para el envío de ayuda» a Venezuela.

«Algunas decisiones han sido fundamentales», añadió el gobernante sin ofrecer detalles.

Venezuela sufrió el pasado 24 de junio dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 que afectaron el norte del país, especialmente la región costera de La Guaira, cercana a la capital Caracas.

Además de los 1.719 muertos reportados hasta ahora, casi 59.000 edificaciones se desplomaron por causa de los terremotos, según una primera evaluación experimental rápida realizada por la NASA gracias a imágenes satelitales.

En la misma Cumbre, el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, calificó como «incalculables» las pérdidas humanas y materiales por el desastre al tiempo que pidió un minuto de silencio por las víctimas, al que se sumaron todos los mandatarios.

«Lo importante es que Venezuela no se sienta sola», dijo a su turno el presidente boliviano, Rodrigo Paz, para quien los acontecimientos que ocurrieron en Venezuela son «tristes para todos los latinoamericanos».

A su turno, el canciller argentino Pablo Quirno manifestó su solidaridad con Venezuela y recordó que la Administración del presidente Javier Milei ha puesto a disposición asistencia humanitaria, equipos especializados y capacidades logísticas para las acciones de rescate de los sobrevivientes atrapados bajo los escombros.

«Las catástrofes de esta magnitud exigen responder con solidaridad, cooperación y humanidad. Por ese motivo hemos puesto a disposición asistencia humanitaria, equipos especializados y capacidades logísticas para colaborar con las tareas de rescate y asistencia, así entiende la Argentina su solidaridad con el sufrimiento humano y su compromiso con la vida», dijo el diplomático. EFE

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