Países del sudeste asiático presionan a Tailandia y Camboya por una tregua

Los ministros de Relaciones Exteriores del sudeste asiático se reunieron este lunes en Malasia para presionar por el fin del mortal conflicto fronterizo entre Tailandia y Camboya.

Los dos vecinos volvieron a enfrentarse este mes, matando a 22 personas en Tailandia y 19 en Camboya, con más de 900.000 desplazados en ambos países, según autoridades.

El conflicto tiene su origen en una vieja disputa sobre la demarcación de su frontera de 800 km establecida en la época colonial, así como una serie de templos antiguos situados a lo largo de la zona limítrofe.

Malasia, que preside la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean), expresó su esperanza de que las conversaciones en Kuala Lumpur ayuden a alcanzar un alto el fuego duradero en la región.

El canciller malasio, Mohamad Hasan, al abrir la cita, urgió a los vecinos enfrentados a detener los combates.

«Debemos considerar las ramificaciones más amplias de la continua escalada de la situación en los pueblos que servimos», aseguró.

Por su parte, el secretario general del Consejo de Seguridad Nacional de Tailandia, Chatchai Bangchuad, saludó el lunes los esfuerzos internacionales por alcanzar una tregua, pero insistió en que «el proceso debe ser bilateral entre Tailandia y Camboya».

Por su parte, el Ministerio de Defensa camboyano sostuvo que los combates continuaron la mañana del lunes, cuando Tailandia disparó proyectiles de artillería a su territorio, donde una persona resultó herida.

La violencia iniciada en noviembre acabó con una tregua alcanzada después de cinco días de enfrentamientos en julio, con mediación de Estados Unidos, China y Malasia.

Cada bando culpa al otro por los últimos choques y aseguran actuar en defensa propia.

Camboya adelantó que en la cita de Kuala Lumpur «reafirmará su posición firme de resolver las diferencias y disputas por medios pacíficos, el diálogo y la diplomacia».

A su vez, la portavoz de la cancillería tailandesa, Maratee Andamo, reiteró las condiciones de su país para negociar, incluida la demanda de que Camboya anuncie primero la tregua y coopere con los esfuerzos de desminar la frontera.

