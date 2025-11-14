Países en desarrollo elevan la presión en la COP30 para discutir sobre el apoyo financiero

2 minutos

Belém (Brasil), 14 nov (EFE).- Los países en vías de desarrollo han elevado la presión este viernes en la cumbre climática de la ONU (COP30) en Belém sobre la necesidad de discutir un mayor apoyo financiero público de parte de los gobiernos de las economías avanzadas para acciones de combate al calentamiento global.

Varios representantes de naciones africanas, asiáticas y árabes han expresado durante una reunión su insatisfacción con las negociaciones realizadas hasta ahora sobre el tema.

«Si no llegamos a un acuerdo en consultas, no tendremos una COP exitosa», ha señalado el representante de Ghana, quien ha apuntado a los compromisos «obligatorios» que se firmaron en el Acuerdo de París hace justo 10 años.

El negociador de Irán se ha mostrado «profundamente decepcionado» con las consultas y ha asegurado que «cualquier ambigüedad o retraso socava la confianza», mientras que el de China ha acusado a los países desarrollados de no poner en práctica sus obligaciones referentes al apoyo financiero.

Del otro lado, los delegados de las economías avanzadas se mostraron reticentes a entrar en la discusión.

La representante de Canadá ha dicho que el objetivo de la reunión era informar sobre las negociaciones realizadas en la ciudad alemana de Bonn durante un acto preparatorio para la COP, mientras que la delegada de la Unión Europea no se ha manifestado.

El tema del apoyo financiero a los menos desarrollados no está en las negociaciones de la COP30, pero la Presidencia brasileña está realizando consultas informales para decidir si lo integra en la agenda oficial, algo a lo que se resisten los países ricos.

En concreto, el artículo que se quiere discutir es el 9.1 del Acuerdo de París, que establece que las naciones avanzadas deben proveer recursos financieros a las menos desarrolladas para apoyar esfuerzos de mitigación y adaptación al cambio climático.

El sur Global se ha quejado repetidamente sobre la insuficiente financiación y ha pedido que el apoyo sea de carácter subsidiado y a bajos intereses para evitar que aumente la carga de la deuda.EFE

jmc/mp/icn