Países ribereños abogan por un uso equitativo del agua del Nilo en una reunión sin Egipto

Nairobi, 13 feb (EFE).- Los ministros de Asuntos Exteriores de países ribereños del Nilo abogaron este viernes en Adís Abeba por una «utilización equitativa y razonable» de las aguas del Nilo, en una reunión sin asistencia de Egipto y Sudán, informó el Gobierno de Etiopía.

El ministro etíope de Asuntos Exteriores, Gedion Timothewos Hessebon, celebró un desayuno de trabajo con sus homólogos de los países ratificantes del Acuerdo sobre el Marco de Cooperación de la Cuenca del Río Nilo (CFA, en inglés), en vigor desde octubre de 2024.

Firmado por Etiopía, Ruanda, Sudán del Sur, Tanzania, Uganda y la República Democrática del Congo (RDC), el acuerdo pretende sustituir los tratados de la era colonial, aunque Egipto y Sudán se niegan a unirse.

El CFA contempla la creación de la Comisión de la Cuenca del Río Nilo (NRBC) para gestionar y garantizar el uso equitativo y sostenible del agua del río.

En la reunión, los ministros abordaron «las medidas prácticas para acelerar la plena puesta en marcha del cuerdo y el establecimiento de la Comisión de la Cuenca del Río Nilo», según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Etiopía.

Asimismo, reafirmaron «su compromiso compartido con los principios de utilización equitativa y razonable de las aguas del Nilo, consagrados en el CFA».

Los titulares de Exteriores subrayaron también que «la cooperación sigue siendo necesaria para garantizar una gestión y utilización equitativas y razonables de este recurso hídrico compartido».

Además, la reunión destacó los avances logrados desde la entrada en vigor del CFA y expresó su compromiso de garantizar «la culminación exitosa de la formación del marco institucional», añadió la nota oficial.

El primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, inauguró el pasado septiembre la polémica Gran Presa del Renacimiento Etíope (GERD), la mayor planta hidroeléctrica de África y construida en el Nilo Azul, pese al rechazo de Egipto y Sudán.

Etiopía considera la GERD vital para su economía, pero la presa ha sido motivo de una larga disputa con Egipto y Sudán, ya que estos países consideran que es una amenaza para su seguridad hídrica y que vulnera acuerdos históricos sobre el uso del agua del Nilo.

Pese a las repetidas garantías de Etiopía de que el proyecto no causaría daños significativos, los tres países no han logrado llegar a un acuerdo en las sucesivas negociaciones que han tenido lugar desde 2015, y Egipto y Sudán han acusado al Gobierno etíope de proceder con las fases del llenado de la presa de manera unilateral.

El Nilo, cuya cuenca hidrográfica abarca once países, tiene dos afluentes principales: el Nilo Blanco, que se origina en la región de los Grandes Lagos; y el Nilo Azul, que empieza en el lago Tana de Etiopía y aporta al río el 85 % de su agua. EFE

