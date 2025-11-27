Pablo Álvarez saluda la «ambición» de la ESA mientras se prepara para ir al espacio

4 minutos

Salvador Martínez Mas

Bremen (Alemania), 27 nov (EFE).- El astronauta español, Pablo Álvarez, explicó en una entrevista con EFE cómo mantiene su entrenamiento con la vista puesta en viajar a la Estación Espacial Internacional (EEI) antes de 2030, al tiempo que saludó la «ambiciosa propuesta» que presentó la Agencia Espacial Europea (ESA) en Bremen (Alemania) para los próximos años, que incluye nuevas misiones espaciales.

«Ya estoy preparado para que se me asigne una misión, pero la formación nunca para», señaló Álvarez en los márgenes del Consejo ministerial de la ESA en la ciudad alemana de Bremen, muy cerca de donde los responsables del espacio de los 23 países miembros del organismo europeo deciden el presupuesto para el trienio 2026-2028.

«Este año he aprendido a pilotar aviones, he hecho entrenamientos para paseos espaciales en la piscina de Houston (EE.UU.), he aprendido a manejar un brazo robótico de la estación espacial, y el año que viene continúo con esta formación hasta que se me asigne una misión», abundó.

Este leonés de 36 años fue elegido en 2022 como astronauta de la ESA junto a la suplente Sara García, tras un proceso de selección en el que participaron 22.523 aspirantes, y se prepara para realizar, llegado el momento, una visita a la EEI.

«El objetivo es volar antes de 2030. Ese es el objetivo que la ESA tiene con España: una misión tripulada de la Agencia Espacial Europea antes de 2030», dijo Álvarez en uno de los pasillos de la exhibición levantada en la sala del centro de congresos y exhibiciones que acoge la reunión ministerial de la ESA.

Al servicio de la ciencia española

En la muestra se ilustran con fotos y reproducciones, además de la EEI, misiones, proyectos, equipos, programas de la ESA.

También hay fotografiados en ingravidez un grupo de astronautas de la ESA del que forma parte el propio Álvarez.

Aunque aún espera recibir luz verde para su misión, este astronauta nacido en León sabe que cuando llegue a la EEI, su objetivo será hacer avanzar la ciencia española.

«La particularidad de mi misión es que tendrá mucha ciencia española. Habrá proyectos de distintas universidades e investigadores españoles que podrán realizar sus experimentos en ese laboratorio tan especial que es la microgravedad de la Estación Espacial», contó.

La ambición de la ESA

Álvarez sabe que 2030 es la fecha prevista para que la EEI sea desorbitada y termine sus días con un impacto en una zona aislada del Océano Pacífico, pero él se muestra confiado en el futuro espacial de la humanidad, entre otras cosas, por las ambiciones mostradas por la ESA en Bremen.

Este jueves está previsto que los países miembros adopten un presupuesto para el periodo 2026-2028, que el director ejecutivo de la agencia espacial, Josef Aschbacher, quisiera elevar a 22.254 millones de euros, lo que supone un aumento del 15 % con respecto al presupuesto del anterior trienio.

«La ESA es la agencia espacial mundial con el programa más completo. Esta inversión nos permite ser ambiciosos», dijo Álvarez sobre la propuesta del austríaco, una iniciativa que ha estado acompañada de un compromiso reforzado de España en el espacio.

El empuje espacial español

Según informó en Bremen el miércoles la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, España aportará a la ESA en los próximos cinco años 2.275 millones de euros, lo que supone unos 455 millones de euros anuales de media y un incremento de más del 50 % frente al periodo actual y más del triple en comparación con 2017.

En los programas adicionales, la aportación española será de 1.400 millones de euros.

«Es la inversión más grande que España ha hecho nunca en la Agencia Espacial Europea y es una apuesta por el espacio, por la ESA y por el sector. El espacio cada vez está más presente», comentó Álvarez sobre el anuncio del Gobierno español en Bremen.

Álvarez, sin embargo, se muestra cauto sobre si este empuje español, algún día, le ayudará a convertirse en el primer ciudadano de España en pisar la Luna.

«Queda mucho trabajo y mucho tiempo. Todo puede pasar. Si me hubieras hecho esta pregunta hace cuatro años —¿te ves yendo a la Estación Espacial Internacional?— pensaría que me estás gastando una broma. Para mí es un sueño», concluyó. EFE

smm/cae/cc

(foto)(video)