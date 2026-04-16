Pablo Isla promete a los accionistas construir un Nestlé «más simple y competitivo»

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Ginebra, 16 abr (EFE).- El español Pablo Isla, presidente de Nestlé desde octubre de 2025, prometió este jueves construir una empresa «más simple, rápida, competitiva e innovadora», en su primera junta general de accionistas como líder del gigante global de la alimentación.

Tras un «periodo de turbulencias» e incertidumbres marcadas por factores como las tensiones geopolíticas, Nestlé «ofrece hoy estabilidad, claridad sobre a dónde se dirige y disciplina para llegar allí», subrayó Isla, quien entre 2005 y 2022 lideró Inditex primero como consejero delegado y luego como presidente.

El ejecutivo recordó precisamente su experiencia en la multinacional española de la moda y subrayó que allí afrontó muchas de las dinámicas que enfrenta actualmente Nestlé, entre ellas «una rápida evolución de las preferencias de los consumidores, avances tecnológicos y complejas cadenas de suministro».

Isla insistió en que al frente de una directiva completamente renovada en los últimos meses, también con nuevo consejero delegado (Philipp Navratil) y dos vicepresidentes recién llegados (Marie Gabrielle Ineichen-Fleisch y Dick Boer), uno de los objetivos de la firma será reforzarse como «líder indiscutible» en su sector.

También destacó que como primer presidente que procede de fuera de Nestlé en los últimos 25 años, espera aportar una perspectiva nueva y objetiva a la firma de Vevey (Suiza).

En su discurso, Isla tuvo un guiño a la cultura española e incluso llegó a citar en castellano una cita del Quijote: «Cada uno es artífice de su propia ventura», ejemplificando con ello que todos en Nestlé serán responsables de dar forma al destino de la compañía. «Todo comienza con los líderes y se materializa con los equipos», recalcó.

En febrero, la firma que en 2026 cumple 160 años de historia reportó beneficios netos en el pasado ejercicio de 9.033 millones de francos suizos (9.800 millones de euros), un 17 % menos que en 2024.

El año 2025 estuvo marcado para la firma de alimentación por un plan de reducción de 16.000 empleos en su plantilla, con el objetivo de reducir costes. EFE

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