Pablo Montero ofrecerá dos conciertos en República Dominicana en marzo

Santo Domingo, 8 ene (EFE).- El cantante y actor mexicano Pablo Montero ofrecerá en marzo próximo dos conciertos en la República Dominicana en homenaje al fallecido Vicente Fernández, informó este jueves la empresa encargada de la producción, que señaló que se trata de una propuesta «cargada de sentimiento y tradición que honra uno de los legados más grandes de la música latinoamericana».

La primera cita será el viernes 6 de marzo como parte del espectáculo ‘Travesía’ que ofrece el Panaca Punta Cana, el primer parque temático agropecuario y equino del país, mientras que el segundo concierto será un día después en el Óvalo de la Feria Ganadera.

Con más de dos décadas de trayectoria artística, Pablo Montero «se ha consolidado como una de las figuras más emblemáticas de la música ranchera contemporánea», agregó un comunicado de la producción, a cargo de AS Creativa, presidida por Ángel Sánchez.

La carrera de Pablo Montero «incluye una exitosa discografía con múltiples producciones, giras internacionales y reconocimientos, así como una exitosa participación en telenovelas y series de gran impacto en América Latina, lo que le ha permitido conectar con diversas generaciones de público», añadió la nota.EFE

mf