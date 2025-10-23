Pablo Quirno, el economista que liderará la Cancillería pro-mercado de Milei

Buenos Aires, 23 oct (EFE).- El economista Pablo Quirno, designado este jueves como nuevo canciller del Gobierno argentino de Javier Milei tras ejercer durante casi dos años como secretario de Finanzas, cuenta con una amplia experiencia en el sector privado y asumirá el lunes con la misión de profundizar una «visión pro-mercado» y lograr acuerdos comerciales.

Hasta ahora, el nuevo jefe de la diplomacia argentina se desempeñaba como mano derecha del ministro de Economía, Luis Caputo, con quien asumió el rumbo de las finanzas del país suramericano desde el inicio del Gobierno de Milei, en diciembre de 2023.

Quirno estudió Economía en la Universidad de Pensilvania (EE.UU.) y cuenta con una amplia trayectoria en el sector financiero internacional, incluyendo 17 años en el banco de inversiones JP Morgan, donde ejerció cargos importantes principalmente a nivel regional en Latinoamérica.

Tras su salida del banco en 2005, regresó de Nueva York y se instaló nuevamente en Buenos Aires, donde fundó un fondo de inversión.

En 2016, tras la asunción del expresidente conservador Mauricio Macri (2015-2019), asumió su primer cargo en el sector público, como jefe de Gabinete de la Secretaría de Finanzas, y un año después fue designado como jefe de Gabinete del Ministerio de Finanzas.

Durante ese período trabajó junto a Luis Caputo, entonces ministro de Finanzas del Gobierno de Macri, y participó de la negociación del préstamo otorgado al país suramericano en 2018 por el Fondo Monetario Internacional (FMI), por 44.000 millones de dólares, el mayor préstamo de la historia de la Argentina y del organismo.

Además, en 2018, Quirno ostentó durante unos meses un cargo como miembro del directorio del Banco Central de la República Argentina.

Tras ausentarse de la función pública durante el gobierno del peronista Alberto Fernández (2019-2023), en diciembre de 2023 asumió el cargo de secretario de Finanzas del Ejecutivo de Javier Milei.

Como pieza importante del equipo económico de Milei, Quirno participó de las negociaciones del programa de facilidades extendidas firmado en abril de este año con desembolsos totales por 20.000 y del diálogo con el Gobierno de Estados Unidos para una millonaria asistencia financiera, firmada esta semana en la antesala de unos comicios legislativos del domingo, clave para las ambiciones de Milei.

Además, durante estos casi dos años, el responsable del manejo de la deuda soberana argentina.

Tras el anuncio este jueves de su designación como nuevo jefe de la diplomacia argentina tras la renuncia de Gerardo Werthein, Quirno se convertirá en el tercer canciller desde la asunción de Milei en diciembre de 2023, tras la salida a fines de octubre de 2024 de Diana Mondino, despedida por el líder ultraderechista tras un voto argentino en favor de Cuba en las Naciones Unidas.

El comunicado oficial de Presidencia sobre su designación como canciller destacó a Quirno como un «miembro clave del equipo económico que logró evitar la mayor crisis de la historia del país, y pieza fundamental de la construcción del milagro argentino».

Además, anticipó que su nombramiento busca profundizar «el vínculo entre la Cancillería y el Ministerio de Economía y la visión pro-mercado de la gestión».

«Quirno pondrá foco en abrir la Argentina al mundo, trabajando en los acuerdos comerciales necesarios para dinamizar la economía y construir más y mejores vínculos entre los mercados internacionales y los productores argentinos», añadió Presidencia en su nota..

La misión del nuevo canciller, que asumirá su cargo el próximo lunes, incluirá además la construcción de «alianzas internacionales con el objetivo de consolidar la reinserción de Argentina en Occidente» y «seguir impulsando la batalla cultural que lidera el presidente Milei, tanto en el país como a nivel global, en defensa de los valores occidentales y de las ideas de la libertad». EFE

