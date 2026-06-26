Pacho: «Sacamos el carácter y la valentía y estuvimos a la altura»

Compartir

1 minuto

East Rutherford, 25 jun (EFE).- El futbolista de la selección ecuatoriana Willian Pacho aseguró este jueves que el equipo «siguió confiando» y sacó «carácter y valentía» para remontar 2-1 a Alemania y meterse en los dieciseisavos de final del Mundial como tercera del grupo E por detrás de la Mannschaft y de Costa de Marfil.

«El equipo estuvo a la altura a pesar de encajar el primer gol. Sacamos el carácter, la valentía de ir hacia adelante y buscar el triunfo», expresó Pacho en zona mixta después del triunfo de Ecuador ante Alemania en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey.

«Veníamos de dos partidos muy difíciles donde no esperábamos esos resultados, pero seguimos confiando en nosotros y en la idea que teníamos durante todo este tiempo que hemos venido trabajando», agregó el central del PSG.

Preguntado por EFE, Pacho agradeció tener «el apoyo de todos los ecuatorianos» pese a la «tristeza y el dolor» de los resultados de los primeros partidos, ya que los aficionados «no dejaron de creer».

«Las generaciones anteriores nos han venido ayudando con un gran esfuerzo clasificándonos al Mundial y con todo el apoyo que han dado. Gracias a ellos estamos aquí. Ahora toca disfrutar del momento porque lo merecen», detalló Pacho.

El central ecuatoriano también lamentó el terremoto en Venezuela y les mandó «mucho apoyo, energía y que Dios les bendiga». EFE

jta/laa

(foto) (video)