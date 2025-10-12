Paco Gallardo: «Sabíamos cómo podía hacernos daño Colombia, y así nos lo ha hecho»

Redacción Deportes, 12 oct (EFE).- Paco Gallardo, entrenador de la selección española sub-20, declaró tras la eliminación del Mundial ante Colombia que sabían cómo podía hacerles «daño» Colombia y que «así» lo ha hecho, pero que se siente «orgulloso del equipo».

«Sabíamos cómo podía hacernos daño Colombia y así nos lo ha hecho, no queda más que felicitarles. Más allá de eso, me siento orgulloso del equipo, de lo que ha hecho en este Mundial, con una situación difícil», apuntó Gallardo para la RFEF.

España quedó eliminada este sábado del Mundial sub-20 de Chile al perder por 2-3 ante Colombia en los cuartos de final, con un triplete de Neiser Villarreal en el Estadio Fiscal de Talca.

«Da rabia porque hemos estado bastante cerca de meternos en semifinales, que hubiese sido algo histórico, pero solo queda felicitar a los jugadores, levantarlos cuanto antes y a seguir con lo que queda».

Villarreal adelantó a Colombia en el m.38, pero España dio la vuelta al marcador con los tantos de Rayana Belaid (57) y Jan Virgili (60). Villarreal sentenció el duelo con dos goles más, en los minutos 65 y 89.

«Es una pena que nos volvamos a casa, creo que en el partido de hoy hemos sido superiores a ellos, pero esto es fútbol», finalizó. EFE

